تسجيل في الدعم الريفي بالتفصيل وشروط الحصول على الدعم الريفي

يحتاج العديد من المزارعين إلى معرفة طريقة تسجيل في الدعم الريفي والذي يعد من أهم الخدمات الإلكترونية التي تتم من خلال بوابة الدعم الريفي ويتم تسجيل برنامج ريف للحصول على الدعم المادي لتطوير أعمال الزراعة والمزارعين مع ضرورة معرفة الراغب في التسجيل شروط التسجيل في برنامج ريف ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على طريقة تسجيل في الدعم الريفي.

تسجيل في الدعم الريفي

تقدم وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمملكة العربية السعودية من خلال تسجيل في الدعم الريفي الدعم للعاملين بالمجال الزراعي بمجرد تسجيلهم في برنامج الدعم وإنطباق الشروط التي تم وضعها عليهم، وذلك لتحسن وزيادة الكفاءة الإنتاجية للقطاع الزراعي وكذلك تحسن المعيشة للمزارعين.

خطوات التسجيل في الدعم الريفي بالتفصيل 2021

يتم الدخول على البوابة الرسمية للدعم الريفي.

التوجه إلى أيقونة إنشاء حساب الموجودة أعلى الصفحة.

يطلب بعد ذلك من الراغب في التسجيل بعض المعلومات الشخصية وعليه كتابتها بكل دقة.

يتم بعد ذلك إرسال رمز تأكيدي على الجوال الذي تم تسجيله، ومن ثم كتابته في المكان المخصص له بالموقع.

يقوم بعد ذلك المتقدم بتسجيل الدخول بعد إتمام عملية التسجيل.

التوجه إلى أيقونة طلب الدعم ومنها يتم تقديم طلب الدعم عبر البوابة.

يتم مراجعة الطلب المقدم وفي حالة الموافقة عليه يتم توفير الدعم للمزارع.

شروط التسجيل في برنامج ريف

هناك بعض الشروط الهامة التي تم وضعها عن طريق وزارة البيئة والمياه والزراعة وينبغي على الراغب في الحصول على الدعم الريفي أن تنطبق عليه هذه الشروط وهي: