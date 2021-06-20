نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تسجيل في الدعم الريفي بالتفصيل وشروط الحصول على الدعم الريفي في المقال التالي
يحتاج العديد من المزارعين إلى معرفة طريقة تسجيل في الدعم الريفي والذي يعد من أهم الخدمات الإلكترونية التي تتم من خلال بوابة الدعم الريفي ويتم تسجيل برنامج ريف للحصول على الدعم المادي لتطوير أعمال الزراعة والمزارعين مع ضرورة معرفة الراغب في التسجيل شروط التسجيل في برنامج ريف ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على طريقة تسجيل في الدعم الريفي.
تسجيل في الدعم الريفي
تقدم وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمملكة العربية السعودية من خلال تسجيل في الدعم الريفي الدعم للعاملين بالمجال الزراعي بمجرد تسجيلهم في برنامج الدعم وإنطباق الشروط التي تم وضعها عليهم، وذلك لتحسن وزيادة الكفاءة الإنتاجية للقطاع الزراعي وكذلك تحسن المعيشة للمزارعين.
خطوات التسجيل في الدعم الريفي بالتفصيل 2021
- يتم الدخول على البوابة الرسمية للدعم الريفي.
- التوجه إلى أيقونة إنشاء حساب الموجودة أعلى الصفحة.
- يطلب بعد ذلك من الراغب في التسجيل بعض المعلومات الشخصية وعليه كتابتها بكل دقة.
- يتم بعد ذلك إرسال رمز تأكيدي على الجوال الذي تم تسجيله، ومن ثم كتابته في المكان المخصص له بالموقع.
- يقوم بعد ذلك المتقدم بتسجيل الدخول بعد إتمام عملية التسجيل.
- التوجه إلى أيقونة طلب الدعم ومنها يتم تقديم طلب الدعم عبر البوابة.
- يتم مراجعة الطلب المقدم وفي حالة الموافقة عليه يتم توفير الدعم للمزارع.
شروط التسجيل في برنامج ريف
هناك بعض الشروط الهامة التي تم وضعها عن طريق وزارة البيئة والمياه والزراعة وينبغي على الراغب في الحصول على الدعم الريفي أن تنطبق عليه هذه الشروط وهي:
- أن يكون المتقدم للحصول على الدعم من السعوديين.
- في حالة كون المتقدم من غير السعوديين يجب أن يكون حاملًا لبطاقة التنقل.
- ألا يكون المتقدم للحصول على الدعم حاصلًا على أي من الوظائف بالقطاع الخاص أو العام.
- ألا يكون المتقدم أقل من 21 عامًا.
- ألا يزيد الدخل الخاص بالمتقدم للحصول على الدعم عن 6000 ريال سعودي.
- ألا يزيد عدد البرامج التي يتلقى بها المتقدم الدعم عن ثلاثة برامج وكذلك ألا يزيد إجمالي الدعم عن 54 ألف ريال سعودي.
- أن يقوم الراغب في الحصول على الدعم بالتسجيل في بوابة الدعم الريفي وتقديم الطلب من خلالها.
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