خطوات تسجيل طلاب الصف الأول الأبتدائي عبر نظام نور 1443

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تسجيل طلاب الصف الأول الأبتدائي عبر نظام نور 1443 يعتبر ذلك لمن أكثر الأشياء التي تهم الكثير من أولياء الأمور في المملكة العربية السعودية في الفترة الحالية وذلك لأن يسجلون الأبناء في المرحلة الأبتدائية والإلتحاق بالصفوف الدراسية في العام الدراسي الجاري حيث يكون ذلك عن طريق موقع نظام نور التعليمي.
تسجيل طلاب الصف الأول الأبتدائي 1443
أوضحت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية بإنة قد تم فتح باب التسجيل للطلاب الجدد عن طريق موقع نظام نور التعليمي حيث يكون ذلك من خلال موقع نظام نور التعليمي علي شبكة الأنترنت وذلك لأن يتم التسهيل علي أولياء الأمور، ويتم التسجيل للأبناء من خلال حساب أولياء الأمور علي شكبة الأنترنت.
طريقة إنشاء حساب لولي الأمر في نظام نور
يجب علي ولي الأمر إنشاء حساب لة في موقع نظام نور حتي يتمكن من الاستفادة من خدمات النظام ويتم إنشاء الحساب عبر القيام ببعض الخطوات البسيطة وهي تتلخص في السطور التالية:
- الولوج إلي موقع نظام نور التعليمي علي شبكة الأنترنت.
- تقوم باختيار من الصفحة الرئيسية إنشاء حساب جديد.
- تحديد نوع الحساب لولي الأمر.
- بعد ذلك تكتب أسم المستخدم.
- تحديد الجنسية ثم كتابة رقم الهوية أو رقم الإقامة.
- تحديد البيانات الشخصية التي تتطلب منك.
- كتابة تاريخ الميلاد.
- إدخال العنوان ثم رقم الهوية الوطنية.
- تحديد كلمة السر لحسابك.
- النقر علي زر التسجيل.
طريقة تسجيل طلاب الصف الأول الأبتدائي عبر نظام نور 1443
يوجد بعض الخطوات التي يجب عليك القيام بها من إجل تسجيل الطلاب وهذه الخطوات تتلخص في السطور التالية:
- زيارة موقع نظام نور علي شبكة الأنترنت.
- إدخال أسم المستخدم ثم رقم السر.
- كتابة رقم التحقق البشري.
- الضغط علي زر التسجيل.
- بعد ذلك تقوم باختيار من القائمة تسجيل الأبناء.
- تقوم باختيار التسجيل في المدارس الأبتدائية.
- تقوم بكتابة أسم الطالب ثم رقم الهوية أو الإقامة لة.
- تحديد صلة القرابة بينك وبين الطفل.
- إدخال تاريخ الميلاد له.
- بعد ذلك تقوم بتحديد المدرسة التي ترغب في التسجيل فيها.
- الضغط علي زر التسجيل الموجود في الأسفل.
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