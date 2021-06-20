تمويل اليسر بدون دفعة أولي وبدون كفيل وبأقل راتب

تمويل اليسر بدون دفعة أولى وبدون كفيل أحد الخدمات التمويلية التي توفرها شركة اليسر للإجارة والتمويل للمواطنين المتقاعدين ، حيث تتيح الشركة للمتقاعدين من خلال هذا المنتج إمكانية إمتلاك السيارة التي يرغب فيها من خلال أقساط شهرية ميسرة ، كما تتيح شركة اليسر للمتقاعدين من خلال هذا المنتج فرصة الحصول على تمويل شخصي بأقساط شهرية ميسرة وتتناسب مع جميع إلتزامات العميل ، وتعتبر شركة اليسر للإجارة والتمويل من أوائل شركات التمويل في المملكة والتي تقدم خدمات تمويلية متميزة ومتكاملة بتسهيلات عديدة لجميع العملاء في المملكة العربية السعودية.

تمويل شركة اليسر بدون دفعة أولي وبدون كفيل

شركة اليسر للإجارة والتمويل أحد أهم شركات التمويل بالمملكة ، والتي توفر عروض تمويلية متميزة والتي من خلالها يستطيع المواطن المتقاعد الحصول على مبالغ مالية بشروط ميسرة لتلبية جميع احتياجاتهم ، سواء امتلاك سيارة الأحلام أو الحصول على مبالغ نقدية فورية ، وسوف نستعرض في هذا المقال أهم مميزات التمويل الشخصي المتاح لدي شركة اليسر للإجارة والتمويل للمواطنين المتقاعدين في المملكة العربية السعودية.

تمويل مطابق لأحكام وضوابط الشريعة الإسلامية. تمويل بدون كفيل أو عارم. يتميز تمويل شركة اليسر للمتقاعدين أنه بدون رسوم إدارية. توفر شركة اليسر للإجارة والتمويل هذا المنتج بدون دفعة أولى وذلك لمنتجات التمويل بصيغة التورق أو تمويل السلع الاستهلاكية. تقوم شركة اليسر للإجارة والتمويل بإعفاء العميل من الأقساط الغير مستحقة وذلك في حالة وفاة العميل لاقدر الله.

شروط الاستفادة من تمويل شركة اليسر والمستندات المطلوبة