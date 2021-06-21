شروط شراء بيت عن طريق البنك العقاري والمستندات المطلوبة وأنواع القروض السكنية

إن شروط شراء بيت عن طريق البنك العقاري هو الموضوع الذي سنتعرف عليه تفصيليًا فيما بعد، حيث يعد البنك العقاري من بين البنوك التي تمنح قروض تتسم بالتميز بالنسبة للعملاء الخاصة بها، الذين يريدون أن يقوموا بشراء وحدات خاصة بالسكن من خلال البنك، كذلك تمنح طرق ميسرة حتى يتمكنوا من تسديد تلك القروض، ولكن ينبغي أن يكن هناك شروط عدة والتي سنتناولها في هذه المقالة.

أنواع القروض السكنية والعقارية

هناك عدة أنواع تخص القرض السكني، فمن الممكن أن ينالها العميل من البنك العقاري واليكم توضيح لهذه الأنواع.

البنك يمول شراء شقق للعميل وأيضًا الوحدات السكنية بأنواعها.

شراء قطع الأراضي وتمويلها.

تقديم تمويل يخص بناء الوحدات السكنية، وصيانتها، هذا إلى جانب إتاحة أخذ التمويل لكي يتم تشطيب هذه الوحدات.

تمويل شراء المكاتب الإدارية لأصحاب المهن الحرة.

شروط شراء بيت عن طريق البنك العقاري

نستعرض شروط شراء بيت عن طريق البنك العقاري وشروط التمويل العقاري لمن يريد أن يحصل على تمويل من قبل البنك العقاري من أجل القيام بشراء بيت والتي تكون:

يُرهن العقار من أول درجة، بقيمة ١٠٠% من قيمة القرض الاسمية.

يُحسب الدين بالصورة التالية:

حسابه بمعدل ٥٠% وهذا ليكون معدل صافي الدخل للأفراد الذين هم يزيد دخلهم عن ٥٠٠ دينار، وهذا العاملين بالقطاع العام وليس الخاص.

أما الدخل الذي يتجاوز ٥٠٠ دينار، فيُحدد بمعدل ٥٥% وهذا العاملين أيضًا الانقطاع العام.

القطاع الخاص فيتم تحديده بمعدل ٤٥% من الراتب الصافي للعميل، وهذا في الدخل الذي يقل عن ٥٠٠ دينار.

الأفراد الذين يتجاوز دخلهم المرتب ٥٠٠ دينار من صافي الراتب، وتحديد ٤٥% للأفراد الذين يزداد مرورهم عن ١٠٠٠ دينار وهذا العاملين بالأعمال الحرة وأيضًا الأعمال المهنية.

يُحدد الحد الأدنى الراتب وهذا مبلغ ٣٠٠ دينار للقطاع العام و٤٠٠ دينار للأعمال الحرة وكذلك المهنية.

يشترط البنك على من يريد أن يحصل على قرض أن يكون عمره أكثر من ٢١ عام .

ألَّا يتجاوز العمر عن المدة الأخيرة في دفع القرض عن ٧٠ عام.

المستندات والوثائق الخاصة بالحصول على القرض السكني

هناك مستندات عدة، ينبغي أن يتم إتاحتها لمن يريد أن يحصل على تمويل من قبل البنك العقاري ومن ضمنها الآتي:

صورة الهوية الوطنية.

صورة من الهيئة الخاصة بالأحوال المدنية، للأشخاص الذين يحملون الجنسية الأردنية، إلى جانب صورة من جواز السفر

الأفراد الذين هم ليسوا مقيمون بالأردن، ينبغي أن يقوموا بتقديم الإقامة السنوية

كشف خاص بحساب آخر ٦ أشهر

رخصة المهن لمن يعمل في الأعمال المهنية أو الحرة

كما يمكنكم التعرف على برامج التمويل السكني المدعوم من قبل العديد من البنوك السعودية.