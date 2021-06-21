قرض الأسرة بدون فائدة شروطه والأوراق اللازمة له مقدم من بنك التنمية الاجتماعية

قرض الأسرة بدون فائدة يقدمه بنك التنمية الاجتماعية عن طريق الموقع الرسمي له ما عليك فقط هو القيام بقراءة المقال التالي حتى تستطيع التعرف على أهم الخطوات الواجب لذلك، فبمجرد الدخول إلى المنصة الإلكترونية الخاصة ببنك التنمية الاجتماعية سوف يتاح لك التقدم بمنتهى السهولة للحصول على طلب قرض الأسرة بدون فوائد أو إجراءات معقدة.

الشروط للازمة للحصول على قرض الأسرة بدون فائدة

وجود كفيل للمتقدم لا يزيد عمره عن 55عام، في حين لا يجب أن يكون عمر المتقدم نفسه أكبر من 70 عام.

يجب ألا يزيد راتب الشخص المتقدم عن 12.500 ريال سعودي خلال الشهر.

أن لا تتعدى حصة الفرد الواحد من إجمالي راتب الأسرة عن 3 آلاف ريال سعودي وذلك عند تقسيم إجمالي الراتب على عدد الأفراد من أب وأم وأولاد.

في حالة وجود أبناء بدون عمل وبدون زواج وكانوا دون سن الرابعة والعشرين، يتم إضافتهم إلى الأفراد التي تستحق قرض الأسرة من بنك التنمية الاجتماعية.

كما يمكن أن تحصل الزوجة الأرملة أو المرأة المطلقة التي تعول أبنائها على قرض الأسرة من بنك التنمية الاجتماعية.

الأوراق اللازمة لطلب تمويل الأسرة من بنك التنمية الاجتماعية

بعد التأكد من توافر الشروط المذكورة سابقًا، يجب على المتقدم زيارة الرابط الخاص ببنك التنمية الاجتماعية، لتقديم طلب القرض مع الحرص على إحضار الأوراق التالية:

صورة من البطاقة الشخصية للمتقدم.

صورة طبق الأصل من سجل العائلة.

إحضار نموذج رقم 104 للعاملين بالحكومة.

إحضار نموذج رقم 105 للعاملين بالقطاع الخاص.

توفير كشف حساب بِصافي الراتب الشهري للمتقدم خلال ثلاثة أشهر سابقة.

ختامًا نكون تعرفنا متابعينا على قرض الأسرة بدون فائدة المقدم من بنك التنمية الاجتماعية، وتعرفنا على كافة الشروط والأوراق اللازمة له.