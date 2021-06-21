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عمر شويل - جدة رابط التسجيل في المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني 1443 لمرحلة البكالوريوس، أعلنت المؤسسة اليوم عن فتح باب التسجيل لمرحلة البكالوريوس، وجاري الإعداد داخل مؤسسة التدريب التقني والمهني، ومنذ ثمانينات القرن الماضي ويهتم كل مواطن سعودي بالتقديم على تدريب المؤسسة التقني والمهني، لذا نتناول اليوم رابط التسجيل في المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني 1443 لمرحلة البكالوريوس.

رابط التسجيل في المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني

يساعد التدريب في حصول المتقدم على الوظائف التي تناسب قدراته، كما تؤهله من الناحية التقنية مع إحتياجات سوق العمل، وقد أعلنت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني عن وظائف شاغرة لسد العجز في بعض المنشأت، وقد فتحت الباب أمام جميع المواطنين للتقديم من خلال مؤسسة التدريب في مواعيد التقديم، وقد وضعت شروط يجب توافرها في المتقدم، حيث أعلنت على صفحة المؤسسة الرسمية على تويتر عن فتح باب التسجيل في المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، لمرحلة البكالوريوس للنساء والرجال عبر التسجيل في موقع المؤسسة الإلكتروني.

شروط التسجيل في التدريب

يجب على المتقدم أن يكون قد سبق له الحصول على نفس البرنامج التدريبي المُعلن عنه، وأن يكون مشترك في برامج تدريبية في نفس التوقيت، على المُتقدم أن يكون متفرغ تماماً ولا يعمل في القطاع العام أو الخاص، كما تؤكد المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني على ضرورة الالتزام بالتعليمات التي يجب على المتقدم الالتزام بها، من حيث اللغة أو الحصول على اللقاح المتداول الآن، بالإضافة إلى العمل في متابعة الحسابات الشخصية للمتقدم على البريد الإلكتروني لكل لمرحلة البكالوريوس، المتقدم الحاصل على درجة الدبلوم من غير الكليات التقنية أو من تخصص مقارب للتخصص المتقدم عليه، قد يتطلب منه اكمال بعض المقررات التكميلية وذلك وفق معادلات الإدارة العامة للمناهج.

كما يُسأل المتقدم عن المعلومات المُدخلة بالكامل ويتحمل مسؤوليتها، وفي حال قام المتقدم بإدخال معلومات خاطئة فإن المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني يحق لها إستبعاده، وفي حال فاق عدد المتقدمين القدرة الإستيعابية أو العدد المطلوب، يتم الفرز بين المتقدمين للتدريب التقني والمهني بين المعدل، مستوى اللغة الانجليزية و سنة التخرج، كما تأتي مرحلة تثبيت الرغبات بعد انتهاء الفرز بين المتقدمين والتي تكون متاحة لمدة اسبوع.