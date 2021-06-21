التدريب التقني تحدد شروط تسجيل البكالوريوس 1443

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عمر شويل - جدة توضيح شروط تسجيل البكالوريوس من مؤسسة التدريب التقني، وآلية القبول عقب إتاحة التقديم الإلكتروني عبر البوابة الإلكترونية للقبول والتسجيل “قبولي”، حيث تعد المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني هي الجهة الحكومية في المملكة العر بية السعودية المعنية بالتدريب التقني والمهني، والتي تقدم العديد من البرامج في منشآتها التدريبية ومنشآت التدريب الأهلية، وذلك بهدف توفير احتياجات سوق العمل ضمن أهداف رؤية المملكة 2030، وقد أوضحت شروط التسجيل في برامج بكالوريوس الكليات التقنية للفصل التدريبي الأول، وذلك من العام التدريبي 1443هـ إلكترونياً.

شروط تسجيل البكالوريوس 1443

نشرت مؤسسة التدريب التقني والمهني، عبر موقعها الإلكتروني، الشروط التي يجب توافرها في الراغبين بالتسجيل ببرامج بكالوريوس الكليات التقنية 1443، والتي تمثلت في التالي:

أن يكون لدى المتقدم/ ة أحد المؤهلات المطلوبة.

وأن لا يتقدم على برنامج مستمراً فيه.

يشترط أيضا أن لا يكون المتقدم / ة متخرجاً من البرنامج التدريبي.

فضلا عن أنه يشترط أن لا يتقدم على برنامج آخر من شأنه أن يتزامن مع نفس الفترة التدريبية.

كما يتطلب كذلك أن يكون لدى المتقدم / المتقدمة تفرغ من جهة العمل.

مؤسسة التدريب التقني تفتح باب التسجيل

يبدأ فتح باب القبول والتسجيل من اليوم الاثنين 21 يونيو، بحسب ما أعلنت عنه الإدارة العامة للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في منطقة القصيم، حيث سيكون التقديم لبرامج بكالوريوس الكليات التقنية لخريجي دبلوم كل من الكليات التالية:

كليات التميز، الكليات التقنية، كلية الاتصالات، كلية المجتمع، وأيضًا خريجي الدبلوم التقني من خارج المملكة ودبلوم معاهد الشراكات الاستراتيجية، علاوة على الدرجة الجامعية المتوسطة في العلوم، إضافة للدبلوم فوق الثانوي من معهد الإدارة، ودبلوم التخصصات الصحية، وكذلك دبلوم معاهد التدريب الأهلي.

تعليمات مهمة لراغبي التسجيل بالبكالوريوس

شددت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني على الالتزام بالتعليمات التالية:

اللغة الإنجليزية هي تحديدا لغة التدريب المعتمدة.

الحصول على لقاح الفيروس.

يتطلب على المتقدم الحاصل على درجة الدبلوم من غير الكليات التقنية، إكمال بعض المقررات التكميلية.

القبول عقب مرحلة اجتياز المقررات التكميلية المطلوبة.

ويتم تثبيت الرغبات بعد انتهاء الفرز.

يجب على المتقدم الدخول على حسابه في بوابة التدرب التقني، لمعرفة اكتمال الشعبة في التخصص بالكلية المتقدم عليها أم لا.

كما يتم التحويل إلى كلية أخرى بذات التخصص وذلك بحال لم يكتمل العدد المطلوب للشعبة، أو يؤجل القبول للفصل القادم.

كما وتعتبر بوابة مؤسسة التدريب التقني والمهني إضافة إلى الهاتف الجوال والبريد الإلكتروني، هي قنوات الاتصال الرسمية الوحيدة بين الكليات والمتقدم.