نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط التسجيل في برنامج دعم صغار مربي الماشية لتقديم الدعم المادي في المقال التالي

عمر شويل - جدة برنامج دعم صغار مربي الماشية، هي خطة تنمية ريفية تقدمها الحكومة السعودية للأفراد الراغبين بالاستفادة من الاستثمار في الثروات الحيوانية وتزويدهم بالدعم المادي والفني، بما يتماشى مع التطلعات الواردة في رؤية المملكة العربية السعودية 2030. وتهدف إلى استخدام دعم المواد الغذائية بشكل مباشر لما يستحقه المواطنين. وبالتالي يترتب على ذلك زيادة فوائد أفراد المجتمع السعودي من دعم المواد الغذائية. ويستطيع اي مواطن من التسجيل بالبرنامج إلكترونياً.

برنامج دعم صغار مربي الماشية

يعد هذا البرنامج من أفضل أنواع البرامج التابعة لوزارة البيئة والمياه والزراعة والتي تقدم دعماً لصغار مربي الماشية في المملكة، لدعم الثروة الحيوانية وتحقيق الاكتفاء الذاتي منها، وكذلك تحسين مستوي المواطنين العاطلين عن العمل، حيث تعمل حكومة المملكة على تقديم المساعدات المالية لتلك الفئات المنتجة من مربي الماشية ودعم المشاريع الصغيرة.

الشروط الواجب توافرها للتسجيل في برنامج دعم صغار مربي الماشية

تم تدشين إعلان من خلال وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية يحتوي على الكثير من الشروط الأساسية التي يجب اتباعها حتي يتمكن الأشخاص من التسجيل في برنامج صغار مربي الماشية وتتلخص تلم الشروط في التالي :

يجب أن يكون الراغبون في الاستفادة من البرنامج سعوديين أو حاملي بطاقة الهاتف المتحرك

على الذين يرغبون في الاستفادة من البرنامج يجب أن يكونوا من صغار مربي الماشية.

يجب ألا يتم توظيف المتقدم لهذا البرنامج في وظائف القطاعين العام والخاص.

يجب ألا يكون المتقدمون لهذا البرنامج سجناء أو محتجزين أو مقيمين بشكل دائم في المراكز السكنية.

يجب ألا يقل عمر المتقدمين عن 21 عامًا.

يجب أن يكون لدى الراغبين في الاستفادة من الدعم بطاقة صحية.

يجب على المتقدمين استيفاء الشروط الصحية والفنية المتعلقة بالثروة الحيوانية المعتمدة من قبل وزارة الصحة.

يجب أن يكون لدى المتقدم حساب بنكي، بشرط أن يكون الحساب صالحًا باسمه ومسجلًا عبر البوابة الإلكترونية.

يقوم المتقدمين بطلب الدعم من خلال البوابة الإلكترونية أنعام

يجب على مقدم الطلب الإقامة بشكل دائم في المملكة العربية السعودية خلال فترة الاستحقاق

أن يكون المُتقدم على البرنامج مقيماً بشكلٍ دائم في المملكة خلال الفترة التي يستفيد بها من الدعم.

رابط التسجيل في دعم صغار مربي الماشية

إذا كنت تريد الحصول على الدعم الذي تقدمه حكومة المملكة لصغار مربي الماشية فيجب أتباع الخطوات التالية :

الولوج إلي موقع وزارة الزراعة السعودية

ثم الضغط على أيقونة الخدامات الإلكترونية

قم باختبار برنامج دعم صغار مربي الماشية

ثم الكبس على الحصول على الخدمة

سيتم عرض شاشة تسجيل لنظام دعم مربي الماشية، قم بكتابة جميع البيانات المطلوبة والتأكد من صحتها.

سيتم نقلك لعدة شروط يجب الموافقة عليها وتقديم الطلب.

يجب كتابة البيانات المطلوبة، ثم الكبس على إرسال الطلب

سوف يتم مراجعة الطلب من الجهات المعنية سيتم الرد.

ضوابط اتمام التسجيل لطلب الدعم

وتوجده عدة خطوات يجب اتمامها بعد استيفاء المتقدم للطلب وهي كالاتي :

التحقق من أهلية مقدم الطلب. زيارات ميدانية لتحديد مكان وعدد ونوع الثروة الحيوانية.