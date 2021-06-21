كيفية الاستعلام عن نقل كفالة في الجوازات عبر موقع وزارة العمل hrsd gov sa

الاستعلام عن نقل كفالة في الجوازات ،يبحث الكثير من الوافدين في المملكة العربية السعودية عن خطوات الاستعلام عن نقل الكفالة بأسهل طريقة إلكترونية وذلك للتسهيل عليهم بعدم ذهابهم إلى مقر الوزارة أو مكاتب الجوازات وهذه هي أفضل طريقة في الوقت الحالي خاصة في وجود الأزمة العالمية الراهنة، وتعد عملية نقل الكفالة في الجوازات من الأمور المهمة جدا للوافدين خاصة الذين يقومون بالعمل مع كفيل معين.

الاستعلام عن نقل كفالة في الجوازات

زاد البحث في الأيام الأخيرة عن كيفية نقل كفالة بأسهل طريقة، وكانت قد كشفت وزارة عن العمل عن بدء

الموقع الالكتروني الخاص بها في نقل الكفالة بالرقم القومي فقط، وذلك للتخفيف والتوفير على الوافدين وأيضاً

لتجنب الزحام الذي قد يحدث في مقر الوزارة، وذلك مراعاة للإجراءات العالمية، وسنوضح لكم في هذا المقال

طريقة الاستعلام عبر الموقع الالكتروني.

استعلام عن نقل كفالة وافد

أولا: قم بالدخول على الموقع الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية من على محرك البحث جوجل

ثانيا: قم باختيار أيقونة الخدمات الالكترونية

ثالثا: قم بكتابة كل البيانات المطلوبة منك بدقة شديدة وهي قم بكتابة الإسم والبريد الالكتروني الخاص بك

وكلمة المرور والرمز المرئي.

وكلمة المرور والرمز المرئي. رابعا: ثم بعد ذلك قم الانتقال لصفحة الخدمات، واختر منها اسم المنشأة التي تريد نقل الكفالة إليها.

خامسا: ثم في صفحة الخدمات ستجد خدمة نقل عامل وافد، ثم قم بكتابة رقم إقامة العامل الذي تريد تحويل

كفالته، ثم قم بالنقر على كلمة بحث.

كفالته، ثم قم بالنقر على كلمة بحث. سادسا: سيقوم الموقع بإظهار هذه البيانات أمامك وهي جميع بياناتك الخاصة بك وبيانات المنشأة ومحضر

تعهد تقوم بقراءته والموافقة عليه، ومن ثم الضغط على كلمة إرسال.

تعهد تقوم بقراءته والموافقة عليه، ومن ثم الضغط على كلمة إرسال. سابعا: سيقوم الموقع بإرسال رسالة نصية إليك تؤكد إليك طلبك مصحوبة برقم الطلب الذي يمكنك الاستعلام به

عن نقل كفالة عامل وافد.

قدمنا لكم كافة المعلومات وطريقة الاستعلام عن نقل كفالة في الجوازات بشكل تفصيلي وبكل سهولة.