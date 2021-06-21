الاستعلام عن فاتورة المياه برقم الحساب عبر شركة المياة الوطنية بوابة حياك

الاستعلام عن فاتورة المياه برقم الحساب من أكثر الخدمات التي تهم المواطن السعودي، وقد أتاحت وزارة البيئة والمياه والزراعة بوابة إلكترونية تسمى بوابة حياك وأطلقتها لكي تساعد المواطنين السعوديين على معرفة قيمة فاتورة المياه ودفعها، وذلك لعدم قطع خدمة المياه على المواطن المتأخر عن سداد فواتير المياه المتأخرة.

طريقة الاستعلام عن فاتورة المياه برقم الحساب

زاد البحث في الأيام الأخيرة عن أفضل الطرق الإلكترونية لكيفية معرفة الفاتورة الخاصة بالمياه برقم الحساب،

وذلك للتوفير والتسهيل على المواطنين من خلال قضاء حوائجهم من المنازل وذلك مراعاة للإجراءات الاحترازية

الخاصة بالظروف الراهنة، وهذه هي خطوات طريقة معرفة رقم فاتورة المياه برقم الحساب:

أولا: قم بالدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة البيئة والمياه والزراعة.

ثانيا: ثم قم باختيار خانة خدمات الوزارة ومنها قم بالضغط على الاستعلام عن فاتورة المياه.

يمكن أيضاً عبر الذهاب لبوابة حياك.

ثالثا: ثم قم بكتابة كل البيانات المطلوبة منك وهي اسم صاحب الحساب ورقم الحساب الخاص بك.

رابعا: قم بالذهاب على كلمة استعلام، وبعدها سيظهر لك الموقع كل فواتير المياه الخاصة بك.

معرفة رقم الحساب شركة المياه

ويمكنك معرفة رقم حسابك من خلال ثلاث طرق: