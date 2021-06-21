نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التقديم في صندوق طاقات وتسجيل إعانة البحث عن العمل في المقال التالي
كان قد تم تحديد إعانة مالية لمدة خمسة عشر شهرًا محددة من جانب تنظيم إعانة البحث عن العمل في المملكة العربية السعودية، وقد كانت من قبلها عبارة عن 2000 ريال سعودي وعلى مدار سنتين، أما الآن أصبحت على خمسة عشر وتبدأ من 2000 ريال سعودي، ثم تقل بعدها بشكل تدريجي إلى أن تصل إلى 750 ريال سعودي.
ما هي تسجيل إعانة البحث عن العمل
إعانة البحث عن العمل للعاطلين هي عبارة عن إعانة مالية شهرية، وهذه الإعانة تكون حكومية ومقدمة بالكامل من جانب صندوق تنمية الموارد البشرية الموحد في المملكة العربية السعودية واللازمة لدعم العاطلين، لذلك قامت الجهات المعنية بالإعلان عن الإمكانية التي عن طريقها يتم التقديم على منحة العاطلين عن العمل، في حالة إذا انطبقت عليهم شروط التقديم.
شروط إعانة الباحث عن العمل
- يجب أن يكون عمر المتقدم على صندوق طاقات إعانة البحث عن العمل سعودي الجنسية.
- يلزم أن يكون الشخص المتقدم على صندوق طاقات لإعانة البحث عن العمل مقيم إقامة كاملة في المملكة العربية السعودية.
- يجب أن يكون المتقدم جاد في العمل وقادر عليه.
- يجب أن يكون المتقدم مستوفي جميع شروط معايير القدرة والجدية.
- يجب ألا يقل عمر الشخص المتقدم لصندوق طاقات عن عشرين عامًا وألا يزيد عن أربعون عامًا.
- يجب ألا يحصل الشخص المتقدم إلى صندوق طاقات على معاش تقاعدي.
- يجب ألا يكون المتقدم إلى صندوق طاقات موظف في القطاع الحكومي أو موظف في القطاع الخاص.
- يجب ألا يكون الشخص المتقدم على صندوق طاقات لإعانة البحث عن العمل متدرب أو طالب.
- يجب ألا يكون للمتقدم أي نشاط تجاري خارجي.
- يلزم ألا يزيد الدخل الشهري أو الثروة الخاصة عن الحد الذي يمنع الشخص من أن يكون مستحق إعانة البحث عن العمل.
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