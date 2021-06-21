التقديم في صندوق طاقات وتسجيل إعانة البحث عن العمل

كان قد تم تحديد إعانة مالية لمدة خمسة عشر شهرًا محددة من جانب تنظيم إعانة البحث عن العمل في المملكة العربية السعودية، وقد كانت من قبلها عبارة عن 2000 ريال سعودي وعلى مدار سنتين، أما الآن أصبحت على خمسة عشر وتبدأ من 2000 ريال سعودي، ثم تقل بعدها بشكل تدريجي إلى أن تصل إلى 750 ريال سعودي.

ما هي تسجيل إعانة البحث عن العمل

إعانة البحث عن العمل للعاطلين هي عبارة عن إعانة مالية شهرية، وهذه الإعانة تكون حكومية ومقدمة بالكامل من جانب صندوق تنمية الموارد البشرية الموحد في المملكة العربية السعودية واللازمة لدعم العاطلين، لذلك قامت الجهات المعنية بالإعلان عن الإمكانية التي عن طريقها يتم التقديم على منحة العاطلين عن العمل، في حالة إذا انطبقت عليهم شروط التقديم.

شروط إعانة الباحث عن العمل