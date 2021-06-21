البريد السعودي يحذر من الاحتيال عبر رسائل البريد الإلكتروني لعملائه

البريد السعودي يحذر من الاحتيال ، عبر رسائل البريد الإلكتروني، المنتحلة لشعار البريد، وقد قام اليوم الأحد 4 من شهر ابريل لعام 2021م، الموافق 22 من شهر شعبان لعام 1442هـ، البريد السعودي عبر حسابه الإلكتروني الرسمي تويتر، بتحذير كافة عملائه من الاستجابة لتلك الرسائل، وهي المرة الثانية على التوالي التي يقوم بها البريد السعودي، بهذا التحذير خلال فترة زمنية قصيرة، تلك الرسائل توهم العملاء أنها تابعة لمؤسسة البريد السعودية، وتطالبهم بسداد فواتير وهمية ليس لها أساس، والجدير بالذكر أن المؤسسة أطلقت ذلك التحذير من قبل يوم 22 من شهر فبراير الماضي لعام 2021م، حيث كانت تلك الرسائل تبث أيضًا لتطالب العملاء، بمبالغ مالية كشرط وهمي، لاستلام الشحنات الخاصة بهم بالبريد.

البريد السعودي يحذر من الاحتيال المالي 1442

وقد أكدت مؤسسة البريد السعودي أنه لا يتم استخدام البريد الإلكتروني نهائيًا، لسداد الفواتير المستحقة الدفع، مقابل الخدمات المقدمة من المؤسسة، بل يتم استخدام الرسائل النصية فقط للقيام بإرسال الرابط الخاص بذلك، والذي يشمل النطاق الذي تسدد فيه الفواتير كما يطلب من العميل القيام بالتحقق، من خلال التطبيق الإلكتروني للبريد أو بريدي أونلاين، فالجدير بالعلم أيضًا أن البريد السعودي، يحتوي على عدة قنوات رسمية معتمدة، للقيام بسداد الفواتير، وهي:

الرسائل النصية SMS. تطبيق البريد السعودي. حساب العميل في بريدي أونلاين MY.SP.COM.SA.

رؤية مؤسسة البريد السعودي ووسائل التواصل الموثوقة

وقد أوضحت مؤسسة البريد السعودي لكافة المواطنين والعملاء، في حال تعرضهم لأي محاولة احتيال، يمكنهم التأكد والإبلاغ من خلال الاتصال الهاتفي عبر الرقم 19992، أو التواصل من خلال خدمة العملاء الإلكتروني عبر تويتر، فالجدير بالذكر أن مؤسسة البريد تستخدم حاليًا أعلى تقنيات لتقديم خدماتها للعملاء على أعلى مستوى، وفق رؤية المملكة 2030م، والتي تهدف إلى راحة المواطن السعودي، من خلال تقديم خدماتها بأعلى جودة وتقنية، وسريعة في نفس الوقت وبأسهل الطرق والتطبيقات، وعن رسالة المؤسسة فهي تعمل على تقديم خدمات مالية وبريدية متكاملة، للمنشآت والأفراد، بأيدي سعودية مدربة، وكفاءتها على أعلى مستوى.

طرق الإبلاغ عن الاحتيال المالي وشروطه 2021

في الختام ومرة أخرى قام البريد السعودي اليوم الإثنين، الموافق 21 من شهر يونيو للعام 2021م، الموافق 11 من شهر ذي القعدة للعام 1442هـ، بتحذير كافة المواطنين والمقيمين عى أراضي المملكة، ممن لهم حسابات تابعة لهيئة البريد السعودي، للوقوع ضحية النصب والاحتيال المالي، ولمن تعرض لذلك عليه إبلاغ الهيئة على الفور، ليتم وقف بطاقته الائتمانية لحين حل المشكلة، وفي النهاية أوضح البريد السعودي ضرورة الإبلاغ للجهات المختصة التالية: