دوت الخليج – نجران أعلنت جامعة نجران، إطلاق عدد من البرامج التدريبية المجتمعية المتخصصة في مجال الحاسب الآلي للرجال والنساء، وذلك عبر بوابة التدريب الإلكترونية، https://training.nu.edu.sa.

وأوضح عميد عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر الدكتور سامي سفر الشهراني أن هذه البرامج يقدمها نخبة من الأكاديميين المتخصصين في كلية علوم الحاسب الآلي، وتستهدف جميع أفراد المجتمع والمتخصصين في مجال الحاسب الآلي.

وينطلق البرنامج الأحد المقبل بدورة بعنوان “مقدمة في الذكاء الاصطناعي”، حيث تتناول التعرف على مفهوم الذكاء الاصطناعي، وأدواته وبرمجياته، وكذلك تطبيقاته في الحياة اليومية، والمصادر لتعلم الذكاء الاصطناعي، ودورة بعنوان “مقدمة في إنترنت الأشياء”، تتناول التعرف على مفهوم إنترنت الأشياء، وأدواته وبرمجياته وتطبيقاته في الحياة اليومية، ودورة بعنوان “مقدمة في تقنيات الواقع الافتراضي”، وتتطرق إلى التعرف على مفهوم الواقع الافتراضي، والتعرف على تطبيقاته، ومتطلباته ومصادر تعلمه.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر جامعة نجران تعلن عن إطلاق عدد من البرامج التدريبية المجتمعية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صحيفة بلادي نيوز وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.