البرازيل تسجل 1025 وفاة جديدة بفيروس كورونا

دوت الخليج – وكالات أعلنت وزارة الصحة البرازيلية أن البلاد سجلت 44 ألفا و178 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ 24 الماضية، لترتفع بذلك الحصيلة الإجمالية للإصابات في البلاد إلى 17 مليونا و927 ألفا و928 إصابة.

كما سجلت البلاد 1025 وفاة جديدة، لترتفع الحصيلة الإجمالية للوفيات إلى 501 ألف و825 وفاة.

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