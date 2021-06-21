تقدم منصة استطلاع من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية ، مشروع قانون اللائحة التنظيمية لتأشيرة العمل المؤقت ومواد القانون ، وذلك بهدف توضيح إمكانية إتاحة موسم العمرة بالمملكة علي لائحة الأعمال الموسمية بإدارة الجوزات السعودية ، مع إعادة هيكلة نظام استصدار التأشيرات الخاصة بالعمل المؤقت لتحقيق أعلي معدل استفادة منه للشركات ، مع وضع نصوص للعقوبات والمخالفات تحد من مخالفة نظام التأشيرات المؤقتة والموسمية ، تبعاً لتنظيمات قانون العمل السعودي ، ومن خلال مقالنا اليوم نستعرض لكم نصوص المواد الأولي والثانية والثالثة من مشروع القانون ، والمختصة بأحكام تأشيرات العمل المؤقت بالمملكة ، كما يمكنكم الاطلاع علي شروط إصدار وتجديد رخص العمل بالخطوات.

اللائحة التنظيمية لتأشيرة العمل المؤقت ومواد القانون

تتضمن اللائحة التنظيمية للقانون الخاص بتأشيرة العمل المؤقت وتأشيرة العمل الموسمي بموقع منصة استطلاع علي مجموعة من المواد التنظيمية وهي ما سنستعرضه لكم بالفقرات التالية بنصوص المواد الثلاث الأولي :

الأولي : يتم تعريف تأشيرة العمل المؤقت علي أنها تأشيرة تختص دخول المملكة لمرة أو عدد مرات محددة ، بنطاق زمني محدد بنص المادة الثالثة من القانون ، ويعني بالتأشيرة قيام صاحبها بأداء عمل محدد لا يشتمل علي أداء فريضة الحج.

يتم تعريف تأشيرة العمل المؤقت علي أنها تأشيرة تختص دخول المملكة لمرة أو عدد مرات محددة ، بنطاق زمني محدد بنص المادة الثالثة من القانون ، ويعني بالتأشيرة قيام صاحبها بأداء عمل محدد لا يشتمل علي أداء فريضة الحج. الثانية : تسري صلاحية التأشيرة الخاصة بالعمل المؤقت لمدة عام كامل من تاريخ إصدارها ، ويتم إلغاء صلاحية التأشيرة تلقائياً عن طريق وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة في حال عدم استخدامها وذلك بعد انقضاء مدة العام ، وأيضاً في حال تقدم صاحب التأشيرة بطلب الإلغاء قبل انقضاء مدة العام.

تسري صلاحية التأشيرة الخاصة بالعمل المؤقت لمدة عام كامل من تاريخ إصدارها ، ويتم إلغاء صلاحية التأشيرة تلقائياً عن طريق وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة في حال عدم استخدامها وذلك بعد انقضاء مدة العام ، وأيضاً في حال تقدم صاحب التأشيرة بطلب الإلغاء قبل انقضاء مدة العام. الثالثة : تمنح تأشيرة العمل المؤقت إقامة ثلاثة أشهر فقط ، ويسمح بتمديد إقامته لمدة ثانية بحد ثلاث شهور أخري لمرة واحدة فقط. يمكن لصاحب العمل طلب تحويل تأشيرة العمل ألمؤقتة إلي دائمة وفق ضوابط وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة. لا يبقي العامل بتأشيرة مؤقته بالمملكة لمدة فوق الستة أشهر في العام الواحد ، إن لم يتم تحويلها إلي تأشيرة عمل دائمة.



إصدار رخصة العمل

يتم إصدار وتجديد رخصة العمل من موقع وزارة العمل السعودية بإتباع الخطوات الآتية :

أولاً الدخول إلي موقع وزارة العمل، ثم اختيار الخدمات الإلكترونية.

يتم تحديد المنشأة ثم خدمة إصدار أو تجديد رخصة العمل.

تملأ البيانات الخاصة بالعامل ثم إضافة العمالة ، ثم إصدار أو تجديد رخصة العمل.

ثم يتم الضغط علي إرسال ليظهر رقم السداد الإلكتروني.

يقوم صاحب العمل بتسديد الرسوم المستحقة.

يجري مراجعة مكتب الجوازات خلال ثلاث بغرض إصدار بطاقة الإقامة.

ويستطيع صاحب العمل تجديد الإقامة الربع سنوي بالمملكة.