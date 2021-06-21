نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط المسار الإلكتروني لحج الداخل 1442 وخطوات حجز واستخراج تصرح حج الداخل في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط المسار الإلكتروني لحج الداخل هو من اهم الخدمات الموسمية التي يهتم بها الكثير من الأشخاص داخل المملكة سواء المواطنين السعودين أو المقيمين داخل الأراضي السعودية، وجاء هذا القرار بسبب الأحوال الصحية التي يمر بها العالم والإجراءات الصحية والاحترازية التي أصبحت من الأشياء الهام التي يجب اتباعها على مدار الساعة أثناء أداء المناسك المقدسة هذا العام، وفي سياق متصل قامت وزارة الحج والعمرة في المملكة بإضافة عدد من الخدمات الإلكترونية إلى بوابة المسار والتي سهلت مهام كثيره على الحجاج من بداية المناسك إلى نهايتها، أوضحت الوزارة خطوات وشروط حجز العمرة حيث جاءت خدمه المسار الإلكتروني لحجاج الداخل في أطار الإرشادات الحكومية في المملكة للتيسير على المواطنين والمقيمين أداء المناسك بسهوله ويسر واختيار أسعار الخدمات المناسبة لهم حسب احتياجاتهم.

شروط أداء الحج هذا العام 2021

وجاءت الشروط التي اعلنها المتحدث الرسمي لوزارة الحج والعمرة أن المعاير الصحية هي من أولويات الوزارة هذا العام للموافقه علي أداء المناسك سواء المتقدم مواطن سعودي أو حتي مقيم، كما اكد المتحدث الرسمي للوزارة أن الجهات الرسمية مستمرة في مراقبه الأوضاع قبل بدء موسم الحج وذلك لاستهداف اكبر وقت لاتخاذ الإجراءات الاحترازية والصحية المناسبة حتي يمر هذا الموسم دون أي عقبات، وفي مارس الماضي أعلنت الوزارة أيضا انه سوف يتم الإعلان عن الشروط كامله، كما أوضح المتحدث الرسمي قيمة غرامة العمرة والحج بدون تصريح للمواطن والمقيم ولكن اعقب هذا الإعلان بعض الشروط الهامة التي سوف تجدها في الشروط الرئيسة التي سوف تعلن عنها الوزارة قبل بدء مناسك الحج هذا العام، وهذه الشروط هي:

حصول حجاج الداخل علي جرعات اللقاح المعتمدة بالمملكة.

التزام الجميع بارتداء الكمامة أثناء أداء المناسك.

تقديم نتيجة فحص مختبري معتمد بسلبية الحالة.

أهمية التباعد داخل السكن عند المبيت بمسافة متر ونصف على الأقل بين الحجاج.

جدوله حركة تدفق الحجاج إلى مجموعات بحيث تكون كل مجموعه لها قائد ولا تتجاوز كل مجموعه عن 100 حاج.

تحديد فترات البقاء بمناطق الحج لكل مرحله.

أن يكون المتقدم بطلب التسجيل لم يسبق له الحج مطلقا.

مراعاة السن تنازلياً، ابتداء بمن هم في عمر 65 سنة فمن بعدهم نزولاً، تمكيناً لهم من أداء ركن الحج.

سيبدأ الحجز وشراء الباقات الساعة 1 ظهرا من يوم الجمعة 15 ذو القعدة 1442هـ.

خطوات حجز واستخراج تصريح حج الداخل 2021

وتتيح وزارة الحج والعمرة للمستفيدين استعراض كافه البرامج المتاحة لحج الداخل لهذا العام واختيار البرنامج والسعر المناسب للحاج كما يتم اختيار منشأة الحج التي يرغب الحاج التعاقد معها، كما أوضحت الوزارة أن المستفيدين من هذه الخدمات هذا العام هم المقيمين والمواطنين السعودين فقط وهذا ما أكدته الإدارة العامه لحجاج الداخل مع التأكيد على سداد الرسوم المطلوبة.

الأوراق المطلوبة

هويه ساريه الصلاحية سواء للمواطن الو المقيم.

رابط المسار الإلكتروني لحج الداخل 1442

ويوجد طرقتين يمكن بها حجز حج الداخل الأولي من خلال موقع وزارة الحج والعمرة واختار أيقونه حمراء على يسار الشاشة من الأعلى وبعد ذلك اتباع الإجراءات التي سوف تظهر إمام، والطريقة الثانية هي الدخول بشكل مباشر إلى رابط المسار الإلكتروني لحج الداخل وتكون خطوات الحجز من خلاله كما يلي: