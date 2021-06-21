شروط كفالة المقترضين بنك التنمية الاجتماعية والاستعلام عن الكفالة

شروط كفالة المقترضين هو ما حددته بك التنمية الاجتماعية للكفيل الذي يمكنه كفالة شخصين بدون اقتراض بالنسبة للموظف الحكومي وهى من الخدمات المتاحة من البنك للحصول على قرض بوجود كفل ضامن يرجع له البنك في حاله عدم سداد الأقساط، ويعد بنك التنمية من اهم البنوك التي تقدم القروض والتمويلات بضامن أو بدون غير انه يقدم العديد من القروض للشباب من قرض الزواج أو الترميم أو شروط تمويل الخريجين يصل إلى 300 الف ريال من بنك التنمية الاجتماعية، ويتم الاستعلام عن الكفالة الكترونيا دون الحاجة الذهاب إلى المكاتب توفير للوقت والمجهود وعدم التكدس في الطوابير الانتظار، وقد صرح البنك عن شروط للكفالة المقترضين التي يجب توافرها للحصول على القرض وأذأ كان المقترض غير موظف أو يعمل في القطاع الخاص يشترط إحضار كفيل يعمل في جهة حكومية ولا يزال على رأس العمل.

شروط كفالة المقترضين بنك التنمية الاجتماعية

ان يكون الكفيل سعودي الجنسية. يمكن للموظف بالقطاع الحكومي أن يقوم بكفالة مقترضين. يشترط أن يكون الكفيل من الموظفين بالدولة سواء بالقطاع الحكومي أو بالقطاع الخاص وعلى راس العمل. لا يجب أن يكون لدى الكفيل الالتزامات المالية التي تمنعه من الكفالة. يشترط عدم وجود متأخرات على المكفول وأن تسمح التزاماته المسجلة باسمه بالاقتراض. توفير الضمانات الازامة التي تحددها لائحة التنفيذية. أن يوقع كلّ من الشخص المقترض والكفيل على فاتورة الدفع الكامل اذا كان مسجلا في التامين الاجتماعي أو يعمل في قطاع خاص.

الاستعلام عن كفالة بنك التنمية الاجتماعية

الدخول إلى موقع بنك التنمية الاجتماعية. ثم تسجيل الدخول بكتابة رقم الهوية وكلمة المرور. الضغط على موافق الضغط على خدمة حسابي في بنك التسليف. ثم ملئ البيانات المطلوبة من البنك بأكملها مع التحقق من صحتها. الضغط على بحث. عرض كافة القروض التي تكفلتها مع تفاصيل الاستعلام عن الكفيل.

شروط قرض بنك التنمية الاجتماعية

أن يكون سعودي الجنسية. ألا يكون مدينا للبنك بأي قرض آخر. أن يكون منتظماً في تسديد القروض السابقة. تقديم المستندات والوثائق المطلوبة والتي تحددها اللائحة. ألا يقل عمر المتقدم عن 21 عاماً ولا يزيد عن 60.

والجدير بالذكر أن بنك التنمية الاجتماعية أشار إلى أنه يتم تطبيق المعادلة على المقترض والكفيل (الأساسي- التقاعد أو التأمينات)+ البدلات الثابتة= صافي الراتب، وصافي الراتب×0.33= حد الحسم المسموح به، وحد الحسم المسموح به- كافة الالتزامات الشهرية= الحد الأعلى للقسط الشهري ويتم بناءً عليه تحديد الحد الأعلى لمبلغ التمويل.