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عمر شويل - جدة فتح حساب مصرف الإنماء عبر الإنترنت بدون زيارة الفرع بالطريقة الصحيحة خلال 3 دقائق، يُعد مصرف الإنماء أحد أهم البنوك السعودية الذي يلجء لها الكثير من العملاء نظراً لمزاياها المتعددة، سواء من تسهيلات عند الحصول على قرض أو حتى إنشاء حساب، لذا نتناول اليوم أحد خدمات مصرف الإنماء، فتح حساب مصرف الإنماء عبر الإنترنت بدون زيارة الفرع بالطريقة الصحيحة خلال 3 دقائق.

فتح حساب مصرف الإنماء

لكي تتمكن من إنشاء حساب مصرف الإنماء بالطريقة الصحيحة عبر الإنترنت، فإن كل ما عليك هو زيارة الموقع الرسمي لمصرف الإنماء، ونجد هناك عدة خيارات منها فتح حساب الإنماء للأفراد، يتم الضغط عليه ثم افتح حسابك الآن، ثم يتم إدخال رقم الهوية الخاص بك، ثم الموافقة على الشروط والأحكام والضغط على التالي، ثم يتم فتح صفحة جديدة لإدخال البيانات الشخصية ومنها صورة الهوية ومكان الإصدار.

إنشاء حساب مصرف الإنماء

ثم يتم إدخال الجنس واللقب وتاريخ الميلاد باليوم والشهر والسنة، ثم يتم إدخال مكان الميلاد والاسم بالكامل والمؤهل التعليمي، بالإضافة إلى الجنسية والضغط على التالي وهذه هي البيانات الشخصية لفتح حساب مصرف الإنماء، ثم يتم إرفاق بيانات العنوان والاتصال من محل الإقامة والعنوان الوطني بالتفصيل، ثم إضافة رقم الجوال والبريد الإلكتروني الخاص بك والضغط على التالي.

إرفاق بياناتك مصرف الإنماء

يتم بيانات الوظيفة والراتب من نوع العمل واسم مكان العمل وتاريخ الوظيفة ، مع إختيار المهنة والمُسمى الوظيفي والدخل الشهري الخاص بك، ثم إضافة الغرض من فتح حساب مصرف الإنماء سواء كان شخصي أو أي غرض أخر، ثم الإجابة على سؤال هل لديك حسابات مع بنوك أُخرى ؟، ثم الضغط على التالي.

ثم يتم إدخال رقم الإنماء وهو رقم التعريف الخاص بك كشريك ويتم طلبه عند تنفيذ بعض العمليات، وهو مكون من أحد عشر رقم عليك تعيينه والاحتفاظ به، ثم يتم الموافقة على البنود الموضحة بعد قرائتها بعناية، ثم يتم الإجابة على الأسئلة الخاصة بالأغراض الضريبية، ثم الموافقة على الإقرار والضغط على تأكيد، ثم يتم تحويلك مباشرة على نافذة أبشر لإنشاء حساب مصرف الإنماء، ويجب أن يكون قد سبق لك التسجيل في أبشر، يتم إدخال إسم المستخدم وكلمة المرور ثم تجد أنه قد تم إنشاء حساب مصرف الإنماء بنجاح.

يعد مصرف الإنماء هو أفضل مصرف في المملكة في الإبتكار الرقمي، لذا فإنه يقدم عدة خدمات إلكترونية رائعة ولا يتوقف هذا عند إمكانية فتح حساب إلكترونياً، بل يمكنك الأن الحصول على تمويلك إلكترونياً سواء كان تمويل عقاري أو تمويل شخصي أو لشراء سيارة، كما يمكنك طلب الحصول على بطاقات مصرف الإنماء المميزة إلكترونياً كذلك.