تمويل للأرامل والمطلقات يصل إلى 30 ألف ريال من بنك التنمية الاجتماعية

تمويل للأرامل والمطلقات، يقدم بنك التسليف والادخار في المملكة العربية السعودية الكثير من القروض والحلول التمويلية لمساعدة الأسر الأشد احتياجاً لتحسين مستوى معيشتهم وزيادة دخلهم الشهري مثل تمويل الأسرة ويقدم حلول للشباب لتوفير فرص عمل لهم مثل تمويل السيارات للعمل على سيارة أجرة أو للعمل في مجال النقل المدرسي ومن خلال هذا المقال نقدم لكم تمويل للأرامل والمطلقات يقدمه بنك التنمية الاجتماعية وشروط الحصول عليه وأهم المميزات.

الشروط المطلوب توافرها للحصول على تمويل للأرامل والمطلقات من بنك التنمية

حدد بنك التنمية الاجتماعية مجموعة بسيطة من الشروط التي يجب أن تكون متوافرة في المتقدمات للحصول على قرض كنف وتلك الشروط هي كالتالي:

يجب أن لا يكون عمر المتقدمة أقل من خمسة وعشرون عاماً.

يجب أن لا يزيد عمر المتقدمة عن خمسة وخمسون عاماً.

لا يزيد عمر الكفيل عن خمسة وخمسون عاماً.

يجب أن يكون لدي المتقدمة بطاقة هوية وطنية سارية المفعول.

يجب أن تكون المتقدمة لديها حساب في منصة أبشر ومسجلة بالعنوان الوطني.

مميزات منتج كنف المقدم من بنك التسليف والادخار

هي عدد من المميزات التي يقدمها البنك على منتج كنف وتلك المميزات جاءت كما يلي:

تصل قيمة التمويل إلى ثلاثون ألف ريال سعودي.

الحصول على المنتج دون دفع أي رسوم إدارية.

المنتج متاح للمواطنات السعوديات من الأرامل والمطلقات.

لا يحتاج إلى تقديم صك الإعالة.

يحق للمرأة الأرملة أو المطلقة التي لا تعول الحصول على المنتج.

التقديم الإلكتروني للحصول على المنتج

للحصول على منتج كنف يتم التقديم الإلكتروني من خلال الدخول إلى موقع بنك التنمية الاجتماعية والضغط على زر التقديم الإلكتروني بعد ذلك قم بالضغط على زر تسجيل الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد وتقوم المتقدمة بتسجيل الاسم وكلمة المرور المسجلة بها في العنوان الوطني وإدخال رقم الهوية الوطنية ورقم الجوال المسجل في منصة أبشر ورقم الآيبان البنكي الخاص بها وإتباع جميع الخطوات والإجراءات المطلوبة حتي تنتهي من عملية التقديم بشكل صحيح ويقوم البنك بالاطلاع على بيانات المتقدمة وفي حال اكتمال جميع الشروط والمتطلبات في المتقدمة يتم الموافقة الفورية من البنك بالحصول على المنتج.