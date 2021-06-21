نتائج قبول وزارة الدفاع 1442 لطلاب الثانوية والمستندات المطلوبة رابط بوابة القبول والتسجيل الموحد

نتائج قبول وزارة الدفاع 1442، لحملة الشهادة الثانوية العامة المتقدمين للكليات العسكرية العام القادم 1443 من أهم الموضوعات التي عليها بحث، بعد أن تم إعلان النتائج أمس على موقع بوابة القبول الموحد والتجنيد بوزارة الدفاع السعودية، وجاء في الإعلان عن ضرورة أستكمال إجراءات القبول التي حددتها الوزارة للطلاب والحضور في الأوقات والمواعيد المحددة لهم، والالتزام بالتعليمات وفيما يلي أهم التعليمات ورابط الاستعلام عن أسماء المقبولين، وألية حجز موعد المقابلة والكشف الطبي للمتقدمين.

رابط نتائج قبول وزارة الدفاع 1442

بوابة القبول والتسجيل الموحد بوزارة الدفاع هي الموقع الرسمي للاستعلام عن النتائج، يمكن للمتقدمين الدخول عليه عن طريق أتباع الخطوات التالية.

طريقة الاستعلام عن نتائج القبول

الدخول إلي موقع بوابة القبول والتسجيل الموحد. تسجيل الدخول عن طريق كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور. النقر على أيقونة عرض النتائج ثم أنقر على خدمة الاستعلام عن حالة الطلب. تسجيل البيانات الشخصية للراغب في الاستعلام عن طلبه ثم الضغط على التالي سوف تظهر النتيجة.

تعليمات وزارة الدفاع

يجب أن يتم ملء الاستبيان الطبي الخاص به ثم طباعته.

الالتزام بالمواعيد والتوقيتات المحددة له للحضور للمقابلات الشخصية.

الالتزام التام بإجراءات الوقاية وارتداء الكمامات وعدم أصطحاب أي شخص في المقابلات.

حجز موعد المقابلة عبر موقع البوابة الموحدة وطباعة بطاقة المراجعة والالتزام بالحضور بالزي الرياضي.

أستعلام قبول وزارة الدفاع وطريقة حجز الموعد

الدخول إلي موقع وزارة الدفاع. طباعة أستمارة الالتحاق. ملء وتسجيل أستمارة الالتحاق واعتمادها من الجهات الرسمية المعنية. الدخول مرة أخرى إلي بوابة القبول الموحد بوزارة الدفاع وتسجيل البيانات الشخصية المطلوبة. حجز موعد المقابلة والكشف الطبي وطباعة بطاقة المراجعة ثم الضغط على تأكيد الحجز وبذالك يتم الحجز.

عنوان المقابلات الشخصية لاستكمال القبول بوزارة الدفاع

حددت وزارة الدفاع أماكن المقابلات الشخصية لاستكمال إجراءات القبول، وهي طريق الملك عبد العزيز مبنى قيادة القوات البرية طريق الجنوب، أمام سكان ضباط القوات المسلحة.

المستندات المطلوبة لاستكمال إجراءات القبول