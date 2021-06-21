لجنة رعاية أسر الأيتام بجمعية سيهات في زيارة جمعية رعاية الأيتام بالمنطقة الشرقية “بناء”

دوت الخليج – ماجد السبع – سيهات

ضمن المبادرات الاستراتيجية للتحول من الرعوية إلى التنموية في جمعية سيهات للخدمات الاجتماعية زارت لجنة رعاية الأيتام الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بالمنطقة الشرقية للاطلاع عن قرب على المبادرات الناجحة في هذا المجال لتبادل الخبرات بشأنها والاستفادة منها.

وتعرفت اللجنة على مبادرة جمعية بناء الخاصة بالبرنامج التدريبي للأيتام والارامل وسبل نجاحها والتحديات التي واجهت تطبيقها.

كما تم التعرف على الجمعية والتطرق الى أوجه التعاون في البرامج والمبادرات المقدمة والشراكات المجتمعية للنهوض بالأيتام وأسرهم، كما تم عرض أهم المبادرات المطروحة وطرق الحصول على التمويل اللازم لتنفيذها.

وتتقدم جمعية سيهات للخدمات الاجتماعية بالشكر الجزيل الى ادارة جمعية بناء على سرعة تجاوبها وحسن استقبالها، خاصة مثمنة جهود الدكتور عبد الله السبيعي مدير ادارة الموارد البشرية والمشرف على المبادرة، الذي قدم عرضا تعريفيا وافيا ومبديا استعداده للتعاون لإشاعة التجارب الناجحة.

قام بالزيارة كل من الأستاذ أيوب الكبيش رئيس لجنة رعاية اسر الأيتام وعضوي اللجنة الأستاذ حسن سهو و الأستاذ حسن البوري.

الجذير بالذكر أن جمعية سيهات للخدمات الإجتماية تولي أُسر الأيتام إهتمام كبير وتُسند أولوية قصوى.