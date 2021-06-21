بدء التسجيل الإلكتروني للطلاب والطالبات في ‎كلية المسجدالنبوي للعام 1443هـ .

دوت الخليج – المدينة

أعلنت وحدة القبول والتسجيل في كلية المسجد النبوي بدء التسجيل الإلكتروني وذلك للفصل الدراسي الأول للعام 1443هـ ابتداءً من يوم الأحد 10 ذو القعدة 1442هـ وحتى السبت 21 ذي الحجة 1442هـ .

وأفادت وحدة القبول والتسجيل أن التسجيل للطلاب سيكون في خمسة أقسام علمية؛ هي: «قسم القرآن وعلومه، وقسم السنة وعلومها، وقسم الشريعة، وقسم العقيدة، وقسم اللغة العربية»، فيما يقتصر التسجيل في قسم الطالبات على «قسم الشريعة».

كما ذكرت شروطاً سبعة للقبول وهي:

1.أن يكون المتقدم حاصلاً على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.

2.أن يكون حسن السيرة والسلوك.

3.أن يجتاز الاختبارات والمقابلة الشخصية.

4.أن يكون لائقاً طبياً.

5.موافقة للموظف بالدراسة من مرجعه.

6.أن يكون سعودي الجنسية أو حاصلا على إقامة نظامية .

7.ألا يكون قد سبق طي قيده من الكلية, أو جامعة أخرى.

قسم الشريعة: حفظ خمسة عشر جزءاً من القرآن الكريم حفظاً متقناً من ( الكهف إلى الناس ).

قسم السنة وعلومها : حفظ خمسة أجزاء من القرآن الكريم.

قسم القرآن وعلومه : حفظ خمسة عشر جزءاً من القرآن الكريم حفظاً متقناً من ( الكهف إلى الناس ).

إتقان تلاوة القرآن الكريم كاملاً.

قسم العقيدة : حفظ خمسة أجزاء من القرآن الكريم.

قسم اللغة العربية: حفظ خمسة أجزاء من القرآن الكريم.