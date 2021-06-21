نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بمكافآت مالية وشهادات قيمة.. وزارة الصحة السعودية تعلن فتح باب القبول والتسجيل في برنامج مساعد طبيب أسنان في المقال التالي

عمر شويل - جدة برنامج مساعد طبيب أسنان يفتح أبوابه لانضمام دفعة جديدة من الشباب والراغبين في الحصول على شهادات معتمدة من وزارة الصحة السعودية ، تساعد في دعم وتعزيز فرص العمل للباحثين عن وظائف مميزة في القطاع الطبي برواتب عالية، سواءً داخل المملكة العربية السعودية أو حتى خارجها، والذي يدعم رؤية المملكة 2030 الطموحة للتنمية المستدامة.

في السطور التالية، سنتعرف على الإعلان الجديد للبرنامج التوظيفي من وزارة الصحة السعودية بالإضافة إلى الإطلاع على آخر الأخبار من الهيئة الصحية العليا في بلاد الحرمين.

برنامج مساعد طبيب أسنان

أعلنت وزارة الصحة السعودية قبل ساعات قليلة، عن فتح باب القبول والتسجيل في برنامج مساعد طبيب أسنان ، للراغبين في الحصول على تدريب متميز وفرصة وظيفية مناسبة في المستقبل القريب.

وجاء في نص الإعلان أن الصحة السعودية تعلن بالتعاون مع الأكاديمية الصحية في الهيئة السعودية، للتخصصات الصحية، عن فتح بوابة القبول والتسجيل الخاص ببرنامج “مساعد طبيب أسنان”، وذلك بدءًا من اليوم الإثنين 21 يونيو 2021م الموافق لـ 11 ذو القعدة 1442هـ، وحتى يوم الخميس بعد القادم الأول من يوليو 2021م الموافق لـ 21 ذو القعدة 1442هـ.

وأضافت الوزارة في إعلانها أنه للاطلاع على تفاصيل البرنامج وللتقديم فيه يمكن عبر الموقع الرسمي للأكاديمية الصحية السعودية.

تجدر الإشارة إلى أن قبل نحو أسبوعين، دشنت مستشفى الدكتور سليمان حبيب في الريان الدفعة الثالثة من البرنامج الطبي سالف الذكر، وهذا بالتعاون مع الهيئة السعودية للتخصصات الصحية .

وأشار القائمون على البرنامج إلى استفادة نحو 157 شخصًا منه منذ إطلاقه قبل نحو عامين.

وأوضح المسؤولون أن مدة برنامج مساعد طبيب أسنان هي عام كامل، مع ضرورة استيفاء المتقدمين لشروط الالتحاق بالبرنامج، على أن يستفيد الدارسون أو المتدربون بالحصول على مكآفات مالية قيمة وتصنيف معتمد من قبل الهيئة السعودية للتخصصات الصحية .

وزارة الصحة السعودية

تعتبر أخبار جائحة كورونا في السعودية هي أكثر ما يسيطر على بيانات وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية، في الآونة الأخيرة.

في هذا السياق، أعلنت الوزارة عن آخر مستجدات الوضع الوبائي في المملكة، حيث رصدت 1212 إصابة جديدة بـ “كوفيد- 19″، ووفاة 14 حالة، فضلًا عن تسجيل 1510 حالة تعافي من الفيروس التاجي، ليرتفع العدد الإجمالي للمتعافين إلى 457128 حالة.

وعلى ذكر التحورات في فيروس كورونا المستجد ، وآخرها متحور دلتا الهندي، أكدت الصحة السعودية أن التحورات في مختلف الفيروسات ومنها كورونا أمر متوقع ومألوف، ويحدث بشكل مستدام، وتكون أغلب تلك التحورات غير مؤثرة، غير أنها شددت على ضرورة المحافظة على الأخذ بـ الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا وتناول لقاح فيروس كورونا للحيلولة دون تفشيها على نطاقٍ أوسع.

الخاتمة

تعرفنا في السطور الماضية على إعلان وزارة الصحة السعودية بشأن فتح القبول والتسجيل في برنامج مساعد طبيب أسنان ، وعرضنا لأبرز مميزات البرنامج، فضلًا عن آخر أخبار وزارة الصحة السعودية ومستجدات الوضع الوبائي في المملكة ، واختتمنا بالإشارة إلى المخاوف من التحورات الحاصلة بالنسبة للفيروس التاجي.