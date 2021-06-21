نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد إيداع الدعم السكني لمستفيدي برنامج سكني في المقال التالي

عمر شويل - جدة زادت محركات جوجل في البحث عن موعد ايداع الدعم لمستفيدي سكني، حيث أن صندوق التنمية العقارية السعودي أوضح علي أن سوف يتم توحيد موعد إيداع الدعم السكني لمستفيدي برنامج سكني للمستفيدين، ولذلك سوف يتم الإعلان عن موعد ايداع الدعم السكني للمستفيدين من خلال موقع ثقفني، ولذلك سوف نقوم بعرض أن المجلس قد وافق على مقترح إلغاء شرط عدم تملك أكثر من مسكنين للمستفيدين، حتى يتم قبول نقل الرهن من عقار إلى عقار آخر، من القروض السابقة المقدمة من قبل صندوق التنمية العقارية السعودي، على نظام الإقراض المباشر، ولذلك تم الايضاح على أن هذا الشرط يؤدي إلى عدم وجود مسكنين آخرين غير محل القرض عند التقديم غير محل القرض أثناء تقديم طلب نقل الرهن للمستفيدين من صندوق التنمية.

موعد إيداع الدعم السكني :

أوضح صندوق التنمية العقارية السعودي عن موعد إيداع الدعم السكني للمستفيدين والمستفيدات بالمملكة العربية السعودية، حيث أن قد يكون موعد الصرف يوم الخميس القادم الموافق 24 يونيو الجاري 2021م وهذا سوف يتم الصرف في الميعاد المعلن عنه لأنه لا يوافق عطلة رسمية.

توحيد موعد صرف الدعم السكني :

تم الإعلان عن توحيد موعد صرف الدعم من قبل مجلس إدارة صندوق التنمية العقارية السعودي للعام الجاري 2021م وهذا تم بعد انعقاد اجتماع مجلس إدارة الصندوق، هذا أدى إلى عقد افتراضياََ برئاسة وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية العقارية الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، بمقر الصندوق بالرياض، بحضور المشرف.

ومن الجدير بالذكر أن صندوق التنمية العقارية السعودي على أن سوف يتم عرض أهم الإنجازات الخاصة بصندوق التنمية العقارية، في الفترة القادمة، ولذلك هذا من أبرز مستهدفات الدعم السكني للمستفيدين للعام الجاري 2021م حيث أن المؤشرات الأداء حسب الركائز الاستراتيجية الخاص بصندوق التنمية.

بالإضافة إلى ذلك أن تم الإعلان على إيداع الدعم الشهري لمستفيدي في حساباتهم كل شهر ميلادي، حيث أن هذا اعتماد موعد إيداع الدعم الشهري لمستفيدي برنامج سكني للمستفيدين والمستفيدات بالمملكة العربية السعودية، ومن المؤكد أن هذا القرار جاء حرصاً من صندوق التنمية، حتى يتمكن المستفيدين من الدعم الشهري وهذا قبل إيداع الراتب الشهري للمستفيدين.