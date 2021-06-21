وزارة الدفاع ضباط ثانوي نتائج القبول من خلال رابط بوابة القبول الموحد

وزارة الدفاع ضباط ثانوي تنشر التصريح الخاص بنتائج القبول بشكل مبدئي . ذلك فيما يخص قبول الضباط من المرحلة الثانوية لعام 1442 . ذلك من خلال بوابة القبول الموحد الخاضعة للوزارة والتي سيرفق الرابط الخاص بها بالمقال . كذلك تم الإعلان من خلال اللجنة المركزية المختصة بقبول الطلاب بالكليات العسكرية . ذلك علي موقع بوابة القبول للقوات المسلحة وأيضاً اللجنة الخاصة بقبول الجامعيين . قد تم نشر كافة نتائج القبول المبدئي لكل من كانوا متقدمين الحاملين لشهادة الثانوية العامة . ذلك فيما يخص نتائج قبول وزارة الدفاع . اللذين سيلتحقون بالعام الدراسي الجديد 1443 . كذلك تم التصريح بأن الوزارة تقوم بعمل فرز كافة الطلبات لكافة المتقدمين . ثم يتم المفاضلة بين كافة المتقدمين ويتم إعلانهم بموقع وزارة الدفاع القبول المبدئي . ذلك الفرز والتقييم يتم بناءً علي ما هي الدرجات التي تحصل عليها طلاب الثانوية العامة . كذلك يتم معرفة كافة التفاصيل من خلال وزارة الدفاع تسجيل الدخول . ذلك من خلال الموقع الرسمي الخاص بالوزارة .

وزارة الدفاع ضباط ثانوي وأهم البنود التي جاءت فيما يخص هذا الشأن

فيما يخص الدرجات الخاصة بالقياس كذلك الدرجات التحصيلي . التي تم اعتمادها من لمركز الوطني القياس التي من خلالها يتم تقييم كافة الشروط الخاصة . كذلك بناءً علي هذا الأمر يتم إعلان نتائج وزارة الدفاع للثانوي المؤهلة للعام الدراسي الجديد 1443 . ذلك فيما يخص النتائج وكافة الإجراءات المتعلقة بهذا الشأن . تكون متاحة علي الموقع الرسمي والذي سيتم أرفاق الرابط الخاص به في هذا المقال . كذلك من خلال الموقع يتم تسجيل الدخول علي موقع وزارة الدفاع نتائج هذا العام . يقوم من سجل الدخول بالموقع بتسجيل رمز المرور الخاص به . كذلك أيضاً تسجيل اسم المستخدم المسجل علي الموقع سابقاً . ثم يمكنه الاطلاع علي كافة النتائج الخاصة بالقبول بشكل مبدئي .

وزارة الدفاع ضباط ثانوي والتصريحات الصادرة من خلال بوابة القبول الموحد

قامت اللجنة المركزية المختصة بالقبول لكافة الطلاب بالكليات العسكرية . كذلك بالتعاون مع اللجنة الخاصة بقبول كافة الطلاب الجامعيين . ذلك علي موقع بوابة القبول للقوات المسلحة يوم الأحد 20 من يونيو 2021 . بأن النتائج الخاصة بالقبول بشكل مبدئي للكليات العسكرية داخل السعودية . كذلك كافة المعلومات المتعلقة بالشأن علي الموقع . ذلك فيما يخص الضباط لحملة الشهادة الثانوية العامة . كذلك تم التصريح بأن الوزارة ستقوم بإرسال رسائل علي كافة الهواتف . ذلك لكافة الطلاب المتقدمين والذين قاموا بالتسجيل في الموقع . الرسائل تفيد نتائج القبول المبدئي المعلن من وزارة الدفاع . وذلك أيضاً يكون متاحاً علي موقع القبول الموحد للقوات المسلحة السعودية .

الكليات المعلنة من لجنة القبول في وزارة الدفاع 1443

تم التصريح من وزارة الدفاع بأن التقديم كان متاحاً للثانوية العامة والجامعيين . كذلك الكليات المتاحة هي كلية الملك عبد العزيز الحربية السعودية . أيضاً من خلال وزارة الدفاع تسجيل الدخول الكلية المتاحة هي كلية الملك فهد البحرية . كذلك أيضاً الكلية المفتوحة هي كلية الملك عبد الله للدفاع الجوي السعودي . كما تم التصريح من وزارة الدفاع بأن التقديم علي الكليات المشار أليها كان وفقاً لتسلسل الرغبات . كذلك فيما يخص نتائج وزارة الدفاع ضباط ثانوي يمكن الاستعلام . عن أسماء المقبولين الحاصلين علي الثانوية العامة . كافة النتائج والمعلومات الخاصة بالاستعلام متاحة من خلال الرابط الرسمي المرفق بالمقال .

ما هي المستندات والأوراق التي تم طلبها من وزارة الدفاع للمقبولين

تم التصريح من اللجنة المركزية للقبول المبدئي بأن المستندات المطلوبة يتم أرفاقها مع طلب الالتحاق المبدئي .

كذلك المستندات المطلوبة هي صورة عن الشهادة الثانوية العامة الحاصل عليها الطالب .

كما أن المستندات في نتائج قبول وزارة الدفاع تقديم صورة من الشهادة الخاصة بالاختبار العام “قياس” .

تقديم صورة من الشهادة الخاصة بالاختبار العام “قياس” . كذلك يتم تقديم صورة عن مستند الاختبار التحصيلي الخاص بالكفاءات الخاص بالطالب .

أيضاً يتم تقديم صورة عن مستند الدفتر الخاص بالعائلة لوالد الطالب كذلك صورة الهوية الوطنية .

كذلك صرحت وزارة الدفاع ضباط ثانوي أحضار صورة عن الهوية الوطنية للوالدة .

أحضار صورة عن الهوية الوطنية للوالدة . شرط أساسي أن يتم توثيق الصورة الخاصة بهوية الوالدة في حالة أنها لم تضاف بالسجل المدني السعودي .

كذلك في حالة الحصول علي الشهادة خارج المملكة العربية السعودية يتم توثيقها لتقديمها .

ويتم أيضاً تقديم صورة عن حفيظة نفوس الجد للطالب أو صورة عن الهوية الوطنية أو صورة السجل المدني .

ما هي الإجراءات الخاصة بحجز الموعد علي موقع وزارة الدفاع السعودية

تم التصريح من اللجنة المركزية للقبول في الكليات العسكرية عن ضرورة حجز الموعد . كذلك يقوم الطالب الراغب في حجز الموعد بأن يختار ما هو الموعد المناسب له . كما يتم تحديد الموعد المناسب من خلال الموقع الرسمي afca.mod.gov.sa . كذلك يجب علي الطالب الحضور في الموعد المحدد الذي قام بتحديده علي الموقع . كما أن المواعيد التي تكون محددة في المبني الخاص بمكتب التسجيل التابع لهيئة الأركان العامة مبني 2 . كذلك من خلال الموعد المحدد يتم أجراء الكشف الطبي كذلك أيضاً المقابلات الشخصية وكشف اللياقة البدنية .

وزارة الدفاع ضباط ثانوي حيث تم التصريح بأنه يتم تقديم كافة المستندات المطلوبة . كذلك يتم وضعها داخل ملف يكون باللون المحدد للكلية التي تم قبول الطالب بها . ذلك أيضاً تم تحديد اللون الأخضر لكلية الملك عبد العزيز الحربية . كذلك اللون الأزرق لكلية كلية الملك فيصل الجوية . كما تم تحديد اللون الأبيض لكلية الملك فهد البحرية . أما اللون الأسود فقد تم تحديده إلي كلية الملك عبد الله للدفاع الجوي .