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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزارة الدفاع ضباط ثانوي نتائج القبول من خلال رابط بوابة القبول الموحد في المقال التالي
وزارة الدفاع ضباط ثانوي تنشر التصريح الخاص بنتائج القبول بشكل مبدئي . ذلك فيما يخص قبول الضباط من المرحلة الثانوية لعام 1442 . ذلك من خلال بوابة القبول الموحد الخاضعة للوزارة والتي سيرفق الرابط الخاص بها بالمقال . كذلك تم الإعلان من خلال اللجنة المركزية المختصة بقبول الطلاب بالكليات العسكرية . ذلك علي موقع بوابة القبول للقوات المسلحة وأيضاً اللجنة الخاصة بقبول الجامعيين . قد تم نشر كافة نتائج القبول المبدئي لكل من كانوا متقدمين الحاملين لشهادة الثانوية العامة . ذلك فيما يخص نتائج قبول وزارة الدفاع . اللذين سيلتحقون بالعام الدراسي الجديد 1443 . كذلك تم التصريح بأن الوزارة تقوم بعمل فرز كافة الطلبات لكافة المتقدمين . ثم يتم المفاضلة بين كافة المتقدمين ويتم إعلانهم بموقع وزارة الدفاع القبول المبدئي . ذلك الفرز والتقييم يتم بناءً علي ما هي الدرجات التي تحصل عليها طلاب الثانوية العامة . كذلك يتم معرفة كافة التفاصيل من خلال وزارة الدفاع تسجيل الدخول . ذلك من خلال الموقع الرسمي الخاص بالوزارة .
وزارة الدفاع ضباط ثانوي وأهم البنود التي جاءت فيما يخص هذا الشأن
فيما يخص الدرجات الخاصة بالقياس كذلك الدرجات التحصيلي . التي تم اعتمادها من لمركز الوطني القياس التي من خلالها يتم تقييم كافة الشروط الخاصة . كذلك بناءً علي هذا الأمر يتم إعلان نتائج وزارة الدفاع للثانوي المؤهلة للعام الدراسي الجديد 1443 . ذلك فيما يخص النتائج وكافة الإجراءات المتعلقة بهذا الشأن . تكون متاحة علي الموقع الرسمي والذي سيتم أرفاق الرابط الخاص به في هذا المقال . كذلك من خلال الموقع يتم تسجيل الدخول علي موقع وزارة الدفاع نتائج هذا العام . يقوم من سجل الدخول بالموقع بتسجيل رمز المرور الخاص به . كذلك أيضاً تسجيل اسم المستخدم المسجل علي الموقع سابقاً . ثم يمكنه الاطلاع علي كافة النتائج الخاصة بالقبول بشكل مبدئي .
وزارة الدفاع ضباط ثانوي والتصريحات الصادرة من خلال بوابة القبول الموحد
قامت اللجنة المركزية المختصة بالقبول لكافة الطلاب بالكليات العسكرية . كذلك بالتعاون مع اللجنة الخاصة بقبول كافة الطلاب الجامعيين . ذلك علي موقع بوابة القبول للقوات المسلحة يوم الأحد 20 من يونيو 2021 . بأن النتائج الخاصة بالقبول بشكل مبدئي للكليات العسكرية داخل السعودية . كذلك كافة المعلومات المتعلقة بالشأن علي الموقع . ذلك فيما يخص الضباط لحملة الشهادة الثانوية العامة . كذلك تم التصريح بأن الوزارة ستقوم بإرسال رسائل علي كافة الهواتف . ذلك لكافة الطلاب المتقدمين والذين قاموا بالتسجيل في الموقع . الرسائل تفيد نتائج القبول المبدئي المعلن من وزارة الدفاع . وذلك أيضاً يكون متاحاً علي موقع القبول الموحد للقوات المسلحة السعودية .
الكليات المعلنة من لجنة القبول في وزارة الدفاع 1443
- تم التصريح من وزارة الدفاع بأن التقديم كان متاحاً للثانوية العامة والجامعيين .
- كذلك الكليات المتاحة هي كلية الملك عبد العزيز الحربية السعودية .
- أيضاً من خلال وزارة الدفاع تسجيل الدخول الكلية المتاحة هي كلية الملك فهد البحرية .
- كذلك أيضاً الكلية المفتوحة هي كلية الملك عبد الله للدفاع الجوي السعودي .
- كما تم التصريح من وزارة الدفاع بأن التقديم علي الكليات المشار أليها كان وفقاً لتسلسل الرغبات .
- كذلك فيما يخص نتائج وزارة الدفاع ضباط ثانوي يمكن الاستعلام . عن أسماء المقبولين الحاصلين علي الثانوية العامة .
- كافة النتائج والمعلومات الخاصة بالاستعلام متاحة من خلال الرابط الرسمي المرفق بالمقال .
ما هي المستندات والأوراق التي تم طلبها من وزارة الدفاع للمقبولين
- تم التصريح من اللجنة المركزية للقبول المبدئي بأن المستندات المطلوبة يتم أرفاقها مع طلب الالتحاق المبدئي .
- كذلك المستندات المطلوبة هي صورة عن الشهادة الثانوية العامة الحاصل عليها الطالب .
- كما أن المستندات في نتائج قبول وزارة الدفاع تقديم صورة من الشهادة الخاصة بالاختبار العام “قياس” .
- كذلك يتم تقديم صورة عن مستند الاختبار التحصيلي الخاص بالكفاءات الخاص بالطالب .
- أيضاً يتم تقديم صورة عن مستند الدفتر الخاص بالعائلة لوالد الطالب كذلك صورة الهوية الوطنية .
- كذلك صرحت وزارة الدفاع ضباط ثانوي أحضار صورة عن الهوية الوطنية للوالدة .
- شرط أساسي أن يتم توثيق الصورة الخاصة بهوية الوالدة في حالة أنها لم تضاف بالسجل المدني السعودي .
- كذلك في حالة الحصول علي الشهادة خارج المملكة العربية السعودية يتم توثيقها لتقديمها .
- ويتم أيضاً تقديم صورة عن حفيظة نفوس الجد للطالب أو صورة عن الهوية الوطنية أو صورة السجل المدني .
ما هي الإجراءات الخاصة بحجز الموعد علي موقع وزارة الدفاع السعودية
- تم التصريح من اللجنة المركزية للقبول في الكليات العسكرية عن ضرورة حجز الموعد .
- كذلك يقوم الطالب الراغب في حجز الموعد بأن يختار ما هو الموعد المناسب له .
- كما يتم تحديد الموعد المناسب من خلال الموقع الرسمي afca.mod.gov.sa .
- كذلك يجب علي الطالب الحضور في الموعد المحدد الذي قام بتحديده علي الموقع .
- كما أن المواعيد التي تكون محددة في المبني الخاص بمكتب التسجيل التابع لهيئة الأركان العامة مبني 2 .
- كذلك من خلال الموعد المحدد يتم أجراء الكشف الطبي كذلك أيضاً المقابلات الشخصية وكشف اللياقة البدنية .
وزارة الدفاع ضباط ثانوي حيث تم التصريح بأنه يتم تقديم كافة المستندات المطلوبة . كذلك يتم وضعها داخل ملف يكون باللون المحدد للكلية التي تم قبول الطالب بها . ذلك أيضاً تم تحديد اللون الأخضر لكلية الملك عبد العزيز الحربية . كذلك اللون الأزرق لكلية كلية الملك فيصل الجوية . كما تم تحديد اللون الأبيض لكلية الملك فهد البحرية . أما اللون الأسود فقد تم تحديده إلي كلية الملك عبد الله للدفاع الجوي .
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