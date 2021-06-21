نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بنك التنمية الاجتماعية وكيفية الحصول على القروض من خلالة وأنواع القروض به في المقال التالي

بنك التنمية الاجتماعية وكيفية الحصول على القروض من خلالة يقوم بنك التنمية الاجتماعية بتقديم برنامج القروض الاجتماعية الذي من خلالة يمكن الحصول على قروض بسيطة وميسرة حيث أن الهدف من البرنامج المواطنين ذوى الدخل المنخفض حيث أن برنامج القروض الاجتماعية يشمل على ثلاث أنواع من القروض ولكن سيتم توضيح نوعين من القروض من خلال موقع ثقفني وهم قرض الزواج وقرض الأسرة. بنك التنمية الاجتماعية وكيفية الحصول على القروض أن يكون مواطن سعودي. يجب على المتقدم ألا يكون مدينا للبنك بأي قرض اخر. القيام بتسديد مقترضة بانتظام في السابق من البنك. ألا يكون دخل المتقدم الشهرى الإجمالي 10,000ريال سعودي أو الدخل السنوي عن 120,000 ريال سعودي. أن يكون الحد الأقصى للمتقدم من مبلغ التمويل 60,000 ريال سعودي. القيام بتقديم المستندات والوثائق المطلوبة. يتم تقديم الضمانات المطلوبة. أن لا يكون للمتقدم سجل تجارى. يجب عليك أن تتعهد بالتضامن مع كفيلك بتسديد الأقساط المترتبة عليك شهريا وذلك ما يقرره البنك. يجب إذا قل دخلك الشهرى عن 3200 ريال سعودي، تُخيّر بين تخفيض قيمة القرض أو تقديم كفيل. أخيرا يشترط توافر الشروط الخاصة للقرض المطلوب. أنواع القروض قرض الأسرة. لقد تم منح قرض الأسرة للأسر ذات الدخل المحدود لمساعدتها على تحمّل أعباء الحياة وتكاليفها لذلك يتم منح رب الأسرة الحصول على هذا القرض وذلك في حالة إذا توافرت الشروط الأتية وهى: يشترط ألا يزيد نصيب الفرد من دخل الأسرة مبلغ 2,000 ريال سعودي. يتم احتساب الابن ضمن أفراد الأسرة إذا لم يتجاوز عمره الرابعة والعشرين ما لم يكن موظفاً أو متزوجاً والبنت ما لم تكن موظفة أو متزوجة. يتم تمكين المرأة أن تتقدم بطلب الحصول على تمويل الأسرة وذلك في حالة إذا كانت مطلقة أو أرملة وتعول طفلًا فأكثر دون اعتبار للعمر أو مهجورة. يجب أن يحتسب الأولاد ذوى الاحتياجات الخاصة ضمن أقراد الأسرة دون اعتبارا للعمر إذا كانوا غير متزوجين أو ليسوا موظفين. يجب احتساب الأطفال الأيتام الذين يكفلهم رب الأسرة كفالة كلية أو جزئية ضمن أفراد الأسرة شرط على ان يكون ذلك تحت إشراف وزارة العمل والتنمية الاجتماعية. قرض الزواج حيث أن قرض الزواج يهدف إلى تخفيف أعباء الزواج وتشجيع الشباب على القيام بهذه الخطوة لذلك توجد شروط لهذا القرض وهى : يشترط أن يكون الزواج للمرة الأولى ويستثنى من ذلك من توفيت زوجته الوحيدة، و من طلق زوجته الوحيدة قبل الدخول بها. يجب أن تكون الزوجة جنسيتها سعودية أو تحمل جنسية إحدى دول مجلس التعاون الخليجي ويجب الحصول على موافقة على هذا الزواج من الجهة المختصة بذلك في حالة إذا كانت تحمل جنسية دولة اخرى يتم تقديم عقد زواج رسمي مصدق من المحكمة المختصة على ألا يكون قد مضى على تاريخه أكثر من سنتين هجرية. القيام باحتساب المدة من تاريخ تقديم الطلب. الوسوم عمر شويل - جدة بنك التنمية الاجتماعية وكيفية الحصول على القروض من خلالة وأنواع القروض به - ثقفني error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا

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