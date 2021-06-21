تمويلك خلال 30 دقيقة أحد العروض التمويلية التي يوفرها مصرف الراجحي للعملاء من المواطنين السعوديين والمقيمين أيضاً ، حيث يمكن للعميل الاستفادة من العرض بأقل راتب وأسهل الشروط ، كما يوفر مصرف الراجحي في المملكة العربية السعودية التمويل الشخصي بإجراءات سريعة وفورية وذلك خلال 30 دقيقة فقط من التقدم بالطلب ، ويعتبر مصرف الراجحي من أهم وأكبر المصارف الإسلامية بالمملكة ، حيث يمتلك الراجحي أكبر شبكة فروع في المملكة والتي يبلغ عددها أكثر من 570 فرع في المملكة ، بالإضافة إلى أكثر من 152 فرع مخصص فقط للسيدات ، كما يمتلك مصرف الراجحي أكبر قاعدة عملاء داخل المملكة العربية السعودية.

تمويلك خلال 30 دقيقة وبالتقسيط حتي 5 سنوات من مصرف الراجحي

يقدم مصرف الراجحي تمويل شخصي كاش وفورى بالتقسيط علي 5 سنوات ، كما يعمل البنك علي سرعة إنهاء جميع إجراءات طلب الحصول على التمويل وذلك خلال 30 دقيقة فقط من طلب المنتج ، وقد أتاح مصرف الراجحي للعملاء من المواطنين السعوديين والمقيمين أيضاً فرصة الاستفادة من تمويل الراجحي الفورى ، ومن خلال موقع ثقفني سوف نوضح لك عزيزي القارئ في هذا المقال أهم المزايا التي يمكن أن يستفيد بها العميل عند التقدم بطلب للحصول على التمويل الشخصي المتاح لدي مصرف الراجحي في المملكة العربية السعودية.

تمويل شخصي متوافق مع أحكام وضوابط الشريعة الإسلامية في المملكة العربية السعودية. يمكن للمواطن السعودي والمواطن المقيم أيضاً الاستفادة من تمويل مصرف الراجحي الفورى. يوفر مصرف الراجحي في المملكة العربية السعودية موافقة فورية علي طلب الحصول على التمويل وذلك خلال 30 دقيقة فقط . يمكن للعميل تقسيط مبلغ التمويل من خلال أقساط شهرية ميسرة حتي 5 سنوات. يوفر مصرف الراجحي من خلال هذا المنتج الحماية للعميل من تقلب الأسعار وذلك عند الاستفادة من هذا المنتج في تجارة السلع.

شروط الاستفادة من تمويل مصرف الراجحي الفورى