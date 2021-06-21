نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحدث عروض الراجحي للسيارات 2021 وشروط الطلب في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض الراجحي للسيارات 2021 من أهم العروض التي يتقرب توفيرها العملاء من داخل المملكة العربية السعودية والتي من خلالها يمكنهم الحصول على عروض الراجحي الجديدة للسيارات ويمكن للعملاء من خلالها تقسيط سيارات أحلامهم بكل سهولة عبر معارض الراجحي للسيارات تقسيط، ويمكن الحصول على سيارات الراجحي المنتهي بالتمليك ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على عروض الراجحي للسيارات 2021 بكافة التفاصيل.

عروض الراجحي للسيارات 2021

يقوم بنك الراجحي من خلال عروض الراجحي للسيارات 2021 بتوفير إمكانية الحصول على أحدث السيارات ذات الماركات العالمية دون حاجة العميل إلى تحمل إجمالي قيمة السيارة ودفعها نقدًا حيث يمكن الحصول على السيارة من خلال التأجير التمويلي أو التمتع بالعروض الأخرى الخاصة بتقسيط السيارات.

عروض الراجحي للسيارات 2021 تويوتا

من خلال الصفحة الخاصة ببنك الراجحي قد تم الإعلان عن بعض العروض المتميزة ولعل من أفضل هذه العروض هي عروض الراجحي للسيارات 2021 على سيارات تويوتا والتي تعد من أكثر السيارات طلبًا داخل المملكة ويفضلها العديد من المستخدمين.

وتم الإعلان على أن العروض المقدمة بالتعاون مع شركة عبد اللطيف للسيارات سوف تكون خلال شهري يونيو وتنتهي بنهاية شهر يوليو وتتضمن هذه العروض بعض سيارات تويوتا يارس وكورولا وكذلك تويوتا راش بالإضافة إلى تويوتا كامري على أن يكون العرض على السيارات موديل 2021.

سعر تويوتا راش من الراجحي

قام بنك الراجحي بالتعاون مع شركة عبد اللطيف للسيارات بتوفير أسعار متميزة على سيارة تويوتا راش حيث يبدأ سعر السيارة من 60000 ريال سعودي وبدون إضافة قيمة الضريبة المضافة ويكون هذا السعر للفئة G.

أما لسيارة تويوتا راش من فئة GL فيبدأ السعر الخاص بها من 64000 ريال سعودي ويتم إضافة 15% كرسوم للضريبة المضافة من ثمن السيارة ليصل ثمن السيارة تويوتا راش GL للفئة الأولي 70000 ألف ريال سعودي وللفئة الثانية 74 ألف ريال سعودي.

شروط الحصول على عروض الراجحي للسيارات 2021