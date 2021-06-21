نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موقع مساند لاستقدام العمالة المنزلية كيفية التسجيل وشروط الحجر الصحي في المقال التالي

عمر شويل - جدة موقع مساند لاستقدام العاملة المنزلية أوضح طريقة تسجيل دخول مساند للقيام بتقديم طلب استقدام من خلال الطرق الرسمية والنظامية التي حددتها الجهات الحكومية، لتنظيم عملية الاستقدام في المملكة، وضرورة معرفة شروط الحجر الصحي للعاملة المنزلية القادمة من الخارج عند الوصول إلى المملكة، لاتباع التعليمات والتنبيهات الاحترازية التي وضعتها الجهات الصحية في السعودية، بعد أن تم رفع قيود السفر عن المواطنين والقادمين من بعض الدول من خارج قائمة الحظر التي لا تزال قائمة.

موقع مساند لاستقدام العمالة المنزلية

أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية موقع مساند لاستقدام العمالة المنزلية بهدف تنظيم هذا القطاع من العاملين في الأنشطة المنزلية، وتحقيق التنسيق بين القطاعين الحكومي والخاص، بالاعتماد على التطورات التكنولوجية في مجال تقنية المعلومات والبيانات، وتسهيل الإجراءات للعملاء ومقدمي الخدمات، وقد وضعت الوزارة ضوابط او شروط خاصة بعملية منح تأشيرات استقدام عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم من الأفراد العاملين بنفس القطاع.

شروط موقع مساند لاستقدام العاملة المنزلية تختلف بين الفئات، فهناك للمواطن ومن في حكمة، والمقيم ومن في حكمة، وذوي الإعاقة، والتأشيرات البديلة، والقدرة المالية، ولك حالة يتم توضيح حالة الاستحقاق وعدد التأشيرات المسموح باستقدامها سواء كان المنتفع رجل أو سيدة، والقدرة المالية والحالة الاجتماعية، كما أن هناك شروط عامة في استقدام عامل منزلي وأحكام جميعها موجودة على رابط موقع مساند الرسمي، الذي سنتعرف على طريقة تسجيل الدخول علية.

موقع مساند تسجيل الدخول

تبدأ رحلة الاستقدام للعمالة المنزلية من موقع مساند تسجيل الدخول لإنشاء الحساب الإلكتروني للمستخدم، والتمكن من تقديم طلب الاستقدام على الموقع الإلكتروني، فإن كان لك حساب ستقوم بتسجيل رقم الهوية وكلمة المرور وإن لم يكن فعليك بالتالي:

تسجيل دخول موقع مساند لإنشاء حساب.

تعبئة البيانات وفي البداية تكون رقم الهوية الوطنية أو بطاقة الإقامة للمقيم وتاريخ الميلاد، والاسم الأول والثاني.

رقم الجول لتفعيل الحساب.

ادخل رمز التحقق المرسل إلى رقم الجوال الذي قمت بإدخاله.

أدخل كلمة المرور وأكده وأدخل عنوان البريد الإلكتروني.

تستلم رسالة تم إنشاء الحساب بنجاح.

سجل الدخول من جديد للتقديم على طلب تأشيرة استقدام عملة منزلة.

مساند الاستعلام عن حالة طلب

من موقع مساند تسجيل الدخول ثم ابحث عن الاستعلام عن حالة طلب كنت قد قدمته، للتعرف على الحالة وما تم اتخاذه من قرار نحوه، ولهدمات الدعم الفني يمكن الاتصال على رقم مساند 920002866 والحديث مع احد ممثلي خدمة العملاء وتقديم الشكوى أو الاستفسار، كما أنه لا شروط تخص الحج الصحي للعاملة المنزلة المحصنة.