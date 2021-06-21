شروط وخطوات التقديم في وظائف المباحث العامة 1443

التقديم في وظائف المباحث العامة 1443 تعتبر هذه الوظائف واحدة من ضمن أكثر الوظائف التي يرغب الكثير من المواطنين في المملكة العربية السعودية في التقديم فيها وذلك لأن يقومون بالحصول علي وظيفة ذات شأن ومقام رفيع في المجتمع السعودي حيث إن تلك الوظائف يرغب في التقديم فيها عدد كبير من المواطنين.

التقديم في وظائف المباحث العامة 1443

قامت إدارة القبول المركزي في المباحث العامة بالمملكة العربية السعودية بالإعلان عن حاجتها للعديد من الوظائف من الشباب السعودي الحاصل علي شهادات جامعية للعمل في مقرات المباحث بمختلف الأماكن بالمملكة حيث إن لدي هذه الجهه الأمنية عدد كبير من المهام الأمنية والتي منها الحفاظ علي الأمن السياسي للمملكة وأيضاً منع دخول العناصر الإرهابية.

شروط المباحث العامة

قامت إدارة القبول المركزي في وزارة الداخلية بوضع عدد من الشروط التي يجب إن تتوافر وذلك لأن يتم قبول المتقدم في هذه الوظائف وتكون هذه الشروط وفقاً للنحو التالي:

يجب إن يكون المتقدم مواطن سعودي الجنسية.

يشترط إن يكون قد تم ولادتة ونشأ في المملكة.

إن لا يقل عمرة عن 17 سنة ولا يزيد عمرة عن 30 سنة.

يشترط إن يكون حسن السير والسلوك وغير مسجل علية أي من الأحكام القضائية.

إن يكون طولة لا يقل عن 165 سم ويجب تناسب الطول مع الوزن.

يجب إن يكون حاصل علي الأقل علي شهادة الثانوية العامة.

إن يكون لائق طبياً.

يجب إن يتمتع بمستوي لياقة بدنية كبير.

رابط التقديم في وظائف المباحث العامة 1443

قامت المباحث العامة بوضع خدمة إلكترونية علي شكبة الإنترنت لأن يقوم المواطنين من خلالها بالتقديم في الوظائف ويتم التقديم عن طريق أتباع الخطوات التالية: