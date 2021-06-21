نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض تقسيط هيونداي المجدوعي أقل من 1100 ريال سعودي بدون كفيل في المقال التالي

عمر شويل - جدة مازال المجدوعي وكيل شركة هيونداي في المملكة العربية، يقدم عروض خاصة تقسيط هيونداي بأسعار تقل عن 1100 ريال سعودي وذلك على مجموعة من السيارات هي سوناتا 2021، وكريتا 2020، وهيونداي إلنترا 2021 والتي سنشرح كيفية التعامل معه في هذا المقال.

عروض تقسيط هيونداي المجدوعي أقل من 1100 ريال سعودي بدون كفيل

يقدم المجدوعي أقوى عروض الصيف وهي كالتالي سيارة هيونداي سوناتا موديل 2021 بتقسيط يبدأ من 1099 ريال سعودي شهري. وتقسيط سيارة هيونداي كريتا 2020 بتقسيط شهري يبدا من 971 ريال سعودي شهري. بالإضافة إلى تقسيط سيارة إلنترا موديل 2021 بتقسيط شهري يبدأ من 999 ريال سعودي. وسننتقل إلى الشروط والعرض الخاص بهم.

شروط العرض الخاص بتقسيط سيارات هيونداي المجدوعي أقل من 2000 ريال سعودي شهري

يمكنك الحصول على سيارات هيونداي الموديلات سالفة الذكر بمجموعة من المميزات كالتالي: صفر في المائة هامش ربح، بالإضافة عدم وجود دفعة أولى، وكذلك لا توجد أي رسوم إدارية، وتحصل على صيانة مجانية خمسة آلاف كيلومتر، وهذا السعر يشمل ضريبة القيمة المضافة ورسوم التيجل. كما تطبق الشروط والأحكام وهذا العرض سار طبقًا للشريك المصرفي، والدفعة الأخيرة تصل لـ اربعين بالمائة.

موعد انتهاء عروض المجدوعي صيف 2021

عرض المجدوعي السالف الذكر سينتهي يوم 18 يوليو 2021 أو حتى نفاد الكمية. كل ما ينبغي عليك أن لو ترغب في التسجيل للحصول على العرض أن تدخل موقع المجدوعي هيونداي الرسمي. وتدخل معلوماتك الشخصية والتي تشمل كل من الاسم الأول. واسم العائلة. ورقم هاتفك. وعنوان بريدك الإلكتروني. ومدينة الموزع. وفروع الموزع. والسيارات عليك تحديد طراز السيارة. ثم تحدد خطة الشراء الخاصة بك. وراتبك الشهري. والوقت المفضل للتواصل مع المجدوعي. والذي سيتواصل معك. وللحصول على معلومات أكثر من الشركة يمكنك الاتصال بهاتف خدمة العملاء 920015599 ولو لديك أي شكوى يمكنك الاتصال برقم 8003040777.

ما الذي يميز سيارات هيونداي من المجدوعي؟

هناك مجموعة من العناصر ترتكز عليها مميزات سيارات هيونداي من المجدوعي أهمها التكنولوجيا الملهمة، والسعي نحو الكمال ولكن بامكانيات تناسب الجميع، الصوت المتميز من نظام بوزي الذي يجعل تجربة الصوت استثنائية أثناء القيادة، والتصاميم الداخلية والخارجية التي تجعل من المغامرة جرأة تستطيع أن تفخر بأنك تقود سيارة مثل سيارات هيونداي.