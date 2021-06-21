رابط الاستعلام عن نتائج القبول في وزارة الدفاع 1442 من خلال بوابة القبول الموحد

الاستعلام عن نتائج القبول في وزارة الدفاع 1442تعتبر هذه العبارة واحدة من ضمن أكثر الأشياء التي يقوم العديد من المواطنين في المملكة العربية السعودية بالبحث عنها في الفترة الحالية وذلك لأن يعرفون نتيجة القبول في وظائف القوات المسحلة السعودية والتي تعتبر واحدة من أهم الوظائف التي ينتظرها الكثير من الشباب سنوياً.

نتائج القبول في وزارة الدفاع 1442

قامت وزارة الدفاع في المملكة العربية السعودية بالإعلان عن نتائج المقبولين للوظائف الخاصة بالوزارة علي موقع بوابة القبول الموحد في الفترة الماضية وقد إعلنت الوزارة في النتائج بإن لكل شخص موعد للمقابلة الشخصية يجب علية الذهاب في الموعد الذي تم تحديدة له وفي حالة إن المتقدم تأخر عن الموعد يتم إعتبار المتقدم منسحب من الوظائف.

المستندات والأوراق المطلوبة

إعلنت وزارة الدفاع السعودية بإنة يجب علي المتقدمين إحضار مجموعة من المستندات والأوراق اثناء الذهاب إلي المقابلة الشخصية وهذه الأوراق هي :

عدد 2 صور من بطاقة الهوية الوطنية مع إحضار أصل الهوية.

صورة من بطاقة هوية ولي الأمر.

نسخة من شهادة الثانوية العامة أو شهادة المؤهل الدراسي مع إحضار الأصل.

إذا كان المتقدم حاصل علي شهادة جامعية من خارج المملكة يجب إحضار صورة من شهادة المعادلة موثقة من وزارة الخارجية.

بالنسبة للمتقدمين لوظيفة ظابط ثانوي يجب إحضار صورة من هوية الوالدة.

صورة من بيان درجات أختبار قياس.

ملف بلاستيكي يتم وضع فية الأوراق السابقة.

رابط الاستعلام عن نتائج القبول في وزارة الدفاع 1442

يتم الحصول علي النتائج إلكترونياً من خلال موقع بوابة القبول الموحد علي شبكة الأنترنت حيث يكون ذلك عن طريق القيام ببعض الخطوات البسيطة وهي: