نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد عيد الأضحى المبارك 2021 في المملكة العربية السعودية وكم يوماً تبقي على العيد في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد عيد الأضحى المبارك 2021، ينتظر المسلمين في باق الأرض عيد الأضحى المبارك وهو العيد الثاني للمسلمين بعد عيد الفطر، ويختلف عيد الأضحى عن عيد الفطر حيث يقوم المسلمين بالأضحية والاستمتاع بلحوم الأضحية مع الأهل والأصدقاء، وتختلف شعائر عيد الأضحى عن عيد الفطر بالكثير من المظاهر وأبرزها وقوف حجاج بيت الله الحرام على جبل عرفات، وعمليات بحث مكثفة حالياً يشهدها محرك البحث الشهير “جوجل” حالياً لمعرفة موعد عيد الأضحى المبارك لعام 1442/2021، وكم يوماً تبقي على حلول العيد، كل هذا سوف نطلعكم عليه في هذا المقال فتابعونا.

موعد عيد الأضحى المبارك 2021

عيد الأضحى المبارك يترقبه المسلمين في كل مكان ويبحثون عنه موعد كما أعلنت البحوث الفلكية في المملكة، ويأتي عيد الأضحى المبارك كل عام في العاشر من شهر ذي الحجة ويكون عدد أيامه أربعة أيام، بعد أن ينتهي حجاج بيت الله الحرام من مناسك الحج وأشهرها الوقوف بعرفات، وأشارت البحوث الفلكية أن يكون عيد أضحى المبارك لعام 1442/2021 يوم الثلاثاء الموافق 20 يوليو 2021 ووقفة عرفات يوم 19 من يوليو.

توقيت عيد الأضحى في المملكة العربية السعودية

أعلن المركز الفلكي السعودي أن وقفة عيد الأضحى المبارك “وقفة عرفات” ستكون اليوم التاسع من شهر ذي الحجة 1442 والذي يبدأ في 11 يوليو المقبل، وبذلك يكون عيد الأضحى المبارك في السعودية اليوم العاشر من ذي الحجة الموافق الثلاثاء 20 يوليو.

كم يوماً تبقى على عيد الأضحى

فلكياً تبقي 29 يوماً على عيد الأضحى المبارك، وتبدأ أجازة عيد الأضحى يوم الأثنين الموافق 19 يوليو أي يوماً وقفة عرفات، وتمتد حتى يوم الخميس الموافق 22 يوليو، ويبحث الكثيرون عن كم يوماً تبقي على العيد حتى يتم الاستعداد للعيد بالطرق المختلفة.

عيد الأضحى المبارك

ينتظر المسلمين في بقاع الأرض عيد الأضحى المبارك كل عام، حيث تختلف طقوسه عن عيد الفطر المبارك، حيث يتجه المسلمين لزيارة بيت الله الحرام فيه وإقامة شعائر الحج، وأبرزها وقفة عيد الأضحى المبارك أي الوقوف على جبل عرفات في اليوم التاسع من شهر ذي الحجة وفي اليوم التالي لعاشر من ذي الحجة يكون عيد الأضحى، والذي يبدأ الحجاج فيه برمي الجمرات، ويقوم المسلمين في كل مكان بذبح الأضحية سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم.