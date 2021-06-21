نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد أجازة عيد الأضحى المبارك في المملكة وعدد أيام عطلة الحج في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد أجازة عيد الأضحى للموظفين في مختلف قطاعات المملكة أمر يهم الكثيرين. و ذلك من أجل معرفة موعد بداية إجازة عيد الأضحى في السعودية والتجهيز لتلك المناسبة. ثم أن العيد مقدس لدي المسلمين وأيضاً يرغب الكثيرين من المواطنين في معرفة مدة العطلة . وذلك للأقبال علي المصالح الحكومية وقبل وبعد انتهاء عطلة عيد الأضحى في المملكة.

موعد عطلة عيد الأضحى في المملكة

بداية أجازة عيد الأضحى 1442 كما ينص قانون الخدمة المدنية في مادته الرابعة. والتي تتعلق بالأجازات الرسمية للموظفين. والتي تمنحهم حق الحصول علي العطلات الرسمية والتي تقرها الحكومة. وهم يومي الجمعة والسبت بدون أي تغيير وبجاني العطلة الرسمية مثل:

اليوم الوطني.

وبعد ذلك عيد الفطر المبارك.

ثم عيد الأضحى المبارك.

وقد أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن عطلة عيد الأضحى المبارك 1442 ستبدأ في يومي: الخامس من شهر ذي الحجة والموافق ميلادياً الرابع عشر من شهر يوليو 2021. ثم موعد نهاية عطلة عيد الأضحى المبارك ستكون في يوم الخامس عشر من ذي الحجة هجرياً والذي يكون موافق بالتاريخ الميلادي الخامس والعشرون من يوليو 2021. والذي سيكون آخر أيام التشريق.

موعد عودة دوام الموظفين بعد إجازة عيد الأضحى

رسمياً عودة الموظفين من عطلة عيد الأضحى بشكل رسمي سيكون يوم السادس عشر من ذي الحجة رسمياً والذي يوافق يوم السادس والعشرون من يوليو 2021. وفي حالة أن كانت العودة لدوام العمل بعد إجازة عيد الأضحى سيتوافق يوم جمعة أو سبت. سوف يتم مد العطلة إلى يوم الأحد الذي يلي يومي الجمعة والسبت والذي يعد إجازات ثابته طوال العام. ولكن فلكياً ستكون عودة الموظفين بعد عيد الأضحى تتوافق مع يوم الاثنين الموافق السادس والعشرين من شهر يوليو 2021.

موعد بداية عطلة الحج وعدد أيام الأجازة في المملكة

موعد أجازة الحج في المملكة تبدأ من يوم عرفة والذي يوافق التاسع من ذو الحجة ولم يعلن بشكل رسمي عن موعد عطلة عيد الأضحى كما هو متعارف تبدأ مع يوم عرفة. ثم تنتهي مع آخر يوم في العيد. وعدد أيام أجازة عيد الأضحى أربعة أيام بدايتها من يوم الوقوف بعرفة. وحتي أخر يوم في أيام التشريق. وتلك كافة المعلومات المتعلقة بموعد أجازة عيد الأضحى في المملكة.