دوت الخليج – مكة أكدت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي اكتمال منظوماتها الخدمية والاحترازية والتقنية استعدادًا لاستقبال حجاج بيت الله الحرام للعام الجاري ١٤٤٢هـ.

وأشارت إلى أن تلك المنظومات ستعمل معًا للخروج بحج متميز تُراعى فيه أقصى درجات الأمان الصحي والسلامة البيئية، وسيرافق ذلك جهودًا مشتركة مع الجهات العاملة على خدمة ضيوف الرحمن كافة.

وبينت رئاسة شؤون الحرمين الشريفين أن المملكة بقيادتها الحكيمة تحرص على إقامة شعائر الله – عز وجل -، ولم تدخر جهدًا أو مقدرًا من مقدراتها لضمان الراحة والطمأنينة لضيوف الرحمن، وذلك يأتي بعد توفيقه سبحانه جل في علاه.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر “شؤون الحرمين” تؤكد جاهزية منظوماتها الخدمية والاحترازية والتقنية لأداء موسم حج هذا العام على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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