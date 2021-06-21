شروط حافز البحث عن عمل عبر بوابة طاقات

شروط حافز البحث عن عمل يقوم الكثير من المواطنين السعوديين وخاصة الذين يبحثون عن عمل بالاستفسار عن الشروط، وهذا البرنامج مقدم من قبل المملكة العربية السعودية، وذلك لمساعدة الشباب الذين لم يجدوا عمل حتى الآن أو الذين يبحثون عن إيجاد عمل، وذلك لمساعدة الشباب في هذه الظروف الصعبة، ويبلغ مبلغ هذا الحافز إلى 2000 ريال سعودي.

شروط الحصول على حافز البحث عن عمل

زاد البحث في الأيام الأخيرة من قبل الشباب في المملكة العربية السعودية عن شروط أخذ حافز البحث عن عمل وخاصة الشباب الذين لا يجدون عمل وهذه هي الشروط :

أولا: أن يكون المتقدم للحصول على الحافز من المملكة العربية السعودية، أي سعودي الجنسية، أو على الأقل أمه سعودية الجنسية، ولا يسمح به للأجانب.

ثانيا: أن يكون المتقدم ممن يقدر على العمل، فالعاجز عن العمل بسبب إعاقة لا يمكنه أخذ هذا الحافز، وله

ثالثا: أن يتراوح عمر المتقدم من عشرين سنة إلى ستين سنة فلا يقل عن العشرين ولا يزيد عن الستين.

رابعا: يجب أن يكون المتقدم ليس لديه عمل في القطاعين العام والخاص.

خامسا: أن يكون المتقدم لا يحصل على معاش أو أي مساعدة من المملكة أو مشترك في أي برنامج للدعم.

سادسا: كما يجب أن لا يكون له أي سجل تجاري، كما لا تتاح للطلاب إلا بعد التخرج بستة أشهر على الأقل.

حافز

يقوم برنامج حافز بصرف معونة تبلغ 2000 ريال سعودي، ولكنه ليس دائم لكيلا يجعلهم يتوقفون عن البحث عن

عمل، ولكنه مستمر لحين إيجاد عمل، وذلك يساعد الشباب في سعيهم حول إيجاد عمل ويبدأ أخذ المبلغ المالي من

موعد التسجيل وحتى 12 شهر من تاريخ التسجيل، وهذا البرنامج التحفيزي يساعد مستقبلا في القضاء نهائيا على

البطالة الموجودة بالمملكة العربية السعودية، وذلك يأتي ضمن خطة التطوير التي تهدف إليها المملكة وهي رؤية

المملكة العربية السعودية 2030 للتقدم في كل المناحي العالمية، والوسائل التكنولوجية، وقد وضحنا لكم في هذا

المقال شروط حافز البحث عن عمل بالتفصيل.