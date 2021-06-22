طريقة حساب النسبة الموزونة .. أمثلة على استخدام النسبة المئوية

حساب النسبة الموزونة تكون بمقارنة رقم برقم آخر مثل مقارنة عمر شخص بعمر شخص آخر، ويسمى عمر الشخص الأول مقدم النسبة، أما عمر الشخص الثاني فيسمى تالي النسبة، ويوجد عدد من الطرق لكتابة النسبة الموزونة بالصيغة الرياضية أو النسبة الموزونة أو النسبة المئوية أي مقارنة الرقم بالعدد 100 وهي الطريقة الأكثر انتشارًا في المعاملات اليومية للأفراد، وتطبق النسبة الموزونة في العديد من المجالات التي تعد النسبة المئوية أساسًا للحسابات لديها مثل البنوك والتي تحتاج إلى استخدامها في حساب نسب القروض والفوائد وغيرها، كما أن هناك هيئات ومؤسسات أخرى تعتمد على أحد الطرق لحساب النسبة الموزونة، ونوضح خلال السطور التالية طريقة حساب النسبة الموزونة وموضوعات أخرى ذات صلة من خلال موقع ثقفني الذي يحرص على تقديم كل جديد ومفيد للقراء .

ما هي النسبة الموزونة

تعتبر النسبة الموزونة في علوم الجبر والإحصاء هي النسبة المئوية، ويرمز لها بالرمز (%) ويتم قراءتها بالمائة أي أنها جزء من المائة، ويتم استخدام النسبة الموزونة للتعبير عن الأعداد التي تكون في صورة كسور عشرية، وإليكم بعض المعلومات عن النسبة الموزونة :

تستخدم النسبة الموزونة في التعبير عن نسب النجاح والإحصائيات الرياضية والأبحاث العلمية .

يتم كتابة النسبة الموزونة بشكل منقط أو على هيئة رمز أو تكتب كلمة بالمائة .

تكتب النسبة المئوية بدون أي مسافة بين الرقم والرمز وفق النظام الدولي للوحدات العالمية .

يتم استخدام النسبة الموزونة أو المئوية في حياتنا اليومية في العديد من المجالات .

طريقة حساب النسبة الموزونة

يتم حساب النسبة الموزونة بتحويلها إلى نسبة مئوية، حتى يتم الاستفادة منها في المجال المطلوب باتباع الخطوات التالية :

يجب معرفة العدد الكلي “الإجمالي”، والذي سوف يتم مقارنة العدد به .

يتم قسمة الرقم على العدد الكلي .

يتم ضرب العدد النسبي في 100% .

فعلى سبيل المثال بالنسبة لطلاب الثانوية العامة في السعودي : إذا كان درجة الطالب تنقسم على النحو التالي : النسبة العامة في شهادة الثانوية العامة %30 من النسبة الموزونة . درجة اختبار القدرات العامة %30 من النسبة الموزونة . درجة الاختبار التحصيلي %40 من النسبة الموزونة . وكان الطالب حاصلًا على النسب التالية : نسبته في الثانوية العامة (95%) . درجته في القدرات (85.00) . ونسبته في الاختبار التحصيلي (80.00) . فإن الدرجة الموزونة = (%95.00 × 0.30) + (85.00 × 0.30) + (80.00 × 0.40) = 86​



تحويل النسبة الموزونة إلى أرقام صحيحة

يمكن عكس العملية الحسابية بتحويل أي نسبة موزونة إلى رقم صحيح للتعرف مثلًا على نسبة الخصم على المبيعات، فعلى سبيل المثال :