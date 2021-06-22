نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد دوام بنك الراجحي الجديدة 1442 وتطبيق الراجحي للآيفون والأندرويد في المقال التالي

عمر شويل - جدة مواعيد دوام بنك الراجحي ، توقيتات قام البنك بوضعها من أجل استقبال جميع العملاء في فروع البنك المنتشرة في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية. كما أيضا يعتبر مصرف الراجحي من أشهر وأكبر البنوك في المملكة العربية السعودية التي تقدم خدماتها المالية وأنواعها وتمكن من العمل فيها بمختلف أنواعه. واليوم عزيزي القارئ سوف نستعرض مواعيد دوام بنك الراجحي. كما أيضا سوف نستعرض تطبيق الراجحي للاندرويد أيضا أنظمة الايفون فتابعوا معي في السطور القادمة.

مواعيد دوام بنك الراجحي 1442

تبدأ مواعيد دوام بنك الراجحي السعودي من الساعة التاسعة صباحاً حتى الخامسة مساءً كل أيام الأسبوع. عدا الإجازات وهي يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع. لكن هناك بعض الفروع التي تعمل على مدار الأسبوع ، والمواعيد يمكن أن تختلف حسب الفروع ، فهناك عدد من الفروع التي تعمل من التاسعة والنصف صباحا حتى الخامسة والنصف مساءا. وذلك حسب الفرع ومكانه.

رقم بنك الراجحي للتواصل

يوفر مصرف الراجحي السعودي عددًا من وسائل الاتصال لجميع العملاء في المملكة العربية السعودية للرد على جميع الخدمات والاسئلة على مدار الساعة. يمكنك الاتصال بالأرقام التالية:

رقم الهاتف الموحد للبنك: 920003344(966+).

كما أيضا هناك رقم هاتف مصرف الراجحي لعملاء البنوك الحاليين: 8001248880.

الرقم المجاني لمصرف الراجحي للعملاء الجدد: 8001241222.

فروع بنك الراجحي في المملكة العربية السعودية

كما أيضا يوجد الكثير والكثير من فروع هذا المصرف في المملكة والآن سوف نستعرض معكم أماكن الفروع بالتفصيل وهي كالتالي:

طريق المدينة المنورة ( العزيزية)

حي الصحيفة طريق الملك فهد.

جدة المعادي الرويس.

غرب الرياض الديرة وأيضا في الرياض هناك فرعين اخرين منهم في شارع الأمير سلمان للرجال فقط. وفرع أخر في حي شاهر بالرياض.

الهفوف.

الدمام.

شمال جدة بالبغدادية.

المناخة فرع المدينة المنورة.

الطائف.

مكة الشرائع.

فرع ظهران الجنوب.

أبها بالمطار.

فرع خرج العام.

كيفية الحصول علي تطبيق الراجحي للايفون والاندرويد

هناك إصدارين من تطبيق بنك الراجحي واحدا منها يعمل علي أنظمة ios والأخر يعمل علي أنظمة أندرويد. ويمكن تثبيت إصدار الاندرويد بالدخول علي جوجل بلاي وكتابة أسم البنك في البحث حيث يظهر النتيجة الأولي تطبيق البنك الرسمي. يجب النقر علي كلمة تثبيت وسوف يتم تثبيته علي جوالك بنجاح. كما أيضا لتثبيت التطبيق علي أنظمة ios. يجب فتح app store ثم البحث عن التطبيق مثل الخطوات السابقة لنظام أندرويد.

عزيزي القارئ لقد أستعرضنا اليوم مواعيد دوام بنك الراجحي الجديدة 1442 في المملكة العربية السعودية وكيفية تثبيت تطبيق مصرف الراجحي لنظمة ios، وأيضا أنظمة أندرويد. نتمنى لكم دوام الصحة والعافية.