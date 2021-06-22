نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد بدء العام الدراسي الجديد 1443 في السعودية وعدد الإجازات الرسمية في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد بدء العام الدراسي الجديد 1443 ، هو من أكثر الأمور التي يهتم بها المواطنين في المملكة العربية السعودية في وقتنا الحالي، فجميع الطلبة والطالبات وأيضا أولياء الأمور والمعلمين والمعلمات وكلا من يعمل في الوظائف التعليمية المختلفة يريد معرفة موعد بداية العام الدراسي الجديد ، حيث قامت وزارة التعليم السعودية في العام الدراسي الماضي بتغيير في الجدول وأيضا تقديم موعد الاختبارات لجميع المراحل الدراسية المختلفة، وذلك نظرا لما تمر به البلاد من انتشار فيروس كورونا المستجد ( كوفيد 19 ) وللحفاظ على سلامة الطلبة والطالبات، واليوم من خلال موقع ثقفني سوف نعرفكم على موعد بدء العام الدراسي الجديد 1443 _ 1444 في المملكة العربية السعودية .

موعد بدء العام الدراسي الجديد 1443

سوف يكون موعد بدء العام الدراسي الجديد 1443 في المملكة العربية السعودية بداية من يوم 29 أغسطس 2021 ميلاديا الموافق يوم 21 محرم 1443 هجريا، وتم تحديد هذا الموعد بناء على ما حدث في العام الدراسي الماضي 1442 من استمرار التعليم الإلكتروني كبديل للتعليم التقليدي بسبب الظروف التي تمر بها البلاد، ولكي يتناسب موعد بداية العام الدراسي الجديد مع الظروف الخاصة بالتعليم في المملكة العربية السعودية، وسوف يشمل العام الدراسي الجديد 1442 عدد 12 إجازة وفقا للتقويم التي أعلنت عنه وزارة التعليم السعودية .

التقويم الدراسي 1443_ 1444 الجديد

من اهم الأشياء الهامة لدي الطلاب والطالبات هو جدول التقويم الدراسي 1443 ، ليتعرفوا من خلاله على تفاصيل السنة الدراسية لجميع المراحل التعليمية المختلفة، وأيضا معرفة متي هو موعد بدء العام الدراسي الجديد 1443 ، ومعرفة موعد الإجازات الرسمية طوال العام الدراسي، وهذا هو جدول التقويم الدراسي 1443 الجديد :

خطة جدول التقويم الدراسي الجديد 1443

قد تم بالفعل تحديد خطة التقويم المدرسي 2021 الذي سوف يتم اعتماده في المملكة العربية السعودية :

سوف يتم تقسيم التقويم الدراسي 1443 ثلاث فصول لكلا من المعلمين والطلاب .

لكلا من المعلمين والطلاب . يتم تحديد نتائج التخطيط للعام الدراسي الجديد بعد إجراء دراسة تفصيلية استمرت لمدة عامين .

سوف يتم تعديل المناهج الدراسية، وذلك لرفع كفاءة الأوزان النسبية .

سوف يتم إدخال بعض المواد الدراسية الجديدة على حسي احتياج كل مرحلة تعليمية مختلفة .

الآن قد نكون وصلنا لنهاية هذا المقال الذي قدمنا فيه لكم موعد بدء العام الدراسي الجديد 1443 في المملكة العربية السعودية وعدد الإجازات الرسمية .