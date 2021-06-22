نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن موعد نتائج فرز طلبات الحج 1442عبر بوابة المسار الإلكتروني لحجاج الداخل في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد نتائج فرز طلبات الحج ١٤٤٢، تم تدشين إعلان من خلال وزارة الحج والعمرة عن موعد نتائج فرز طلبات الحج المقدمة عبر بوابة مسار الإلكتروني للكشف عن أسماء المرشحين للقبول لأداء مناسك الحج لعام 1442 لحجاج الداخل. تم تفعيل التطبيق على بوابة مسار اعتبارًا من الثالث من هذا الشهر (أي 13 يونيو) وسيستمر قبول الطلبات حتى 23 يونيو المقبل، وفي ذلك الوقت سيتم إغلاق البوابة الإلكترونية المستلمة للتطبيق إلكترونياً حتى يتم إعادة تشغيلها لعرض أولئك الذين تم قبولهم لإكمال الإجراء ودفع الرسوم.

وهذا يعتمد على العوامل المحددة والمعايير المعتمدة من قبل الوزارة، وعلى الجانب الآخر سيتم قبول أولوية مقدم الطلب وطريقة الدفع وفقًا للضيافة التي يختارها حجاج بيت الله الحرام لإحدى الشركات المعتمدة التي تقدم خدمات للحرمين الشريفين في المنطقة.

متى موعد نتائج فرز طلبات الحج 1442؟

وأوضحت الوزارة في بيانها أنه سيتم إغلاق بوابة مسار الإلكترونية في 23 يونيو 2021، على أن يتم ربط المسار الإلكتروني لحجاج الداخل فقط https://localhaj.haj.gov.s وسيتم فتحه مرة أخرى في 25 يونيو 2021 الموافق 15 ذو القعدة ، حتى يتم الإعلان عن نتائج الفرز ومقبولي الطلبات من قبل الوزارة وفقًا لقواعد وشروط الأولوية.

وحذرت وزارة الحج جميع المواطنين والمقيمين من التورط في أنشطة خبيثة دون هوية رسمية وإعلانات غير موثوقة، تطالب المواطنين بخدمات تسجيل الحج، ويجب مُراعاة الإبلاغ عن أي صفحات تدعي ذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، خاصة تلك التي تدعي تقديم تصاريح الحج الإلكترونية.

التسجيل في الحج 1442هـ، ينتظر الكثيرين من المواطنين قرارات المملكة العربية السعودية بشأن فتح أبواب المملكة للحج لهذا العام، ولكن جاء الخبر بمثابة صدمة للكثيرين؛ حيث أعلنت وزارة الحج والعمرة انه سوف يتم الاقتصار للحج لهذا العام لحجاج الداخل فقط وهذا للعام الثاني على التوالي. ويتساءل الكثيرين عن سبب مقنع لإصدار ذلك القرار فتابعونا عبر موقع ثقفني للتعرف على آليات وضوابط الإعلان.

التسجيل في الحج 1442هـ

تم تدشين إعلان من وزارة الحج والعمرة السعودية حيث يقتصر أداء مناسك الحج على المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية عام 2021م. ولن يقبل الأجانب من خارج المملكة. وذلك لأن المملكة استقبلت 60 ألف حاج من مختلف الجنسيات العريقة داخل المملكة هذا العام. وقد جاء هذا القرار بعد أن أعلنت المملكة عن ظهور مجموعة من المتغيرات لوباء كورونا ، تمامًا كما وجهت للجميع على الراغبين في أداء فريضة الحج هذا العام احترام جميع الشروط والضوابط والآليات التي وضعتها اللجنة المسؤولة عن تنسيق موسم الحج.

ما هي شروط التقديم على الحج 1442هـ؟

يبحثون المواطنون داخل المملكة عن رابط التسجيل لموسم الحج 1442هـ ، والذى يسمح لهم التقديم للحج 1442. وقد وضعت المملكة بالتعاون مع وزارة الحج والعمرة عدد من الشروط التي يجب توافرها في أي شخص يريد التقديم للحج وتلخصت الشروط في التالي:

أولاً، يجب على المتقدم للحج أن لا يكون للحج من ملازم الأمراض المزمنة.

ثانياً، يقتصر التقديم على الفئات من 18 عام إلي 65 عام بشرط الحصول على لقاح كورنا.

ثالثًا، اقتصار التقديم للحج على المقيمين بالمملكة ومواطنين المملكة.

رابعاً، متابعة الحالة الصحية للمتقدم من خلال تطبيق توكلنا.

رابط مسار للتسجيل في الحج 1442هـ – 2021م

نوهت وزارة الحج والعمرة للمتقدمين للحج على اتباع جميع الإجراءات والشروط الاحترازية أثناء تأدية مناسك الحج، بعدما قررت فتح التقديم على الحج 1442هـ للمواطنين والمقيمين بالمملكة فقط وقد حرصت الوزارة على وضع الخطط وتوفير الحماية للتصدي لوباء كرونا ووفرت ” رابط مسار الإلكتروني” للتسجيل والتقديم للمناسك من خلاله عبر الايام القليلة القادمة.