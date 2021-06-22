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عمر شويل - جدة موعد إجازة عيد الأضحى المبارك 1442 هـ في السُّعُودية، قد اقترب ونجد المسلمين في شتى بقاع الأرض يترقب بشوق ولهفة موعد العيد وتكون الاستعدادات في المملكة العربية السُّعُودية مختلفة عن غيرها من البلدان العربية وعن سائر دول العالم فهو موسم إقامة شعائر الحج.

لذلك نجد أن عيد الأضحى المبارك له طابع مختلف للغاية في أراضي المملكة حيث نجد المملكة بأكملها في حالة ترقب وذلك على كافة الأصعدة سواء للأسر العادية التي تنتظر العيد واحتفالات ذبح الأُضحية وكذلك استعدادات العائلات المختلفة بالإضافة إلى حساب إجازة عيد الأضحى للموظفين وسوف نوضح عبر السطور التالية موعد إجازة عيد الأضحى المبارك 1442 هـ في السُّعُودية وموعد إجازة الموظفين في السُّعُودية تفصيليًا.

عيد الأضحى المبارك 1442 هـ في السُّعُودية

الاستعدادات والتجهيزات من أجل عيد الأضحى المبارك تجري على قدم وساق وكما سبق وتحدثنا أن العيد في المملكة العربية السُّعُودية له طابع خاص ومختلف عن غيرها من البلاد ويرجع هذا الأمر إلى تنظيم وترتيب موسم الحج وتكثف المملكة جهودها من أجل تنظيم عملية استقبال الحجاج وتجهيز الفنادق من أجل استقبال وفود القادمين من الخارج وتوفير كافة الخِدْمَات وكذلك العمل بكل جهد من أجل تنظيم الحج والحفاظ على جميع التدابير الاحترازية التي تبدأ بالكشف عن الحجاج منذ لحظة وصولهم إلى أراضي المملكة وتوفير كافة خِدْمَات التنظيف والتعقيم وكذلك جميع الخِدْمَات الطبية اللازمة.

موعد إجازة عيد الأضحى المبارك 1442 هـ في السُّعُودية

تقع مهمة تحديد موعد إجازة عيد الأضحى على عاتق وزارة الخدمة المدنية حيث تعلن مواعيد إجازة الموظفين والعاملين في قطاع الحكومة والقطاع الخاص وقد تم إجراء بعض الحسابات الفلكية التي تشير أنه من المتوقع أن يكون يوم الحادي عشر من شهر يوليو هو أول أيام شهر ذي الحِجَّة وهو ما يترتب عليه أن يكون الوقوف بجبل عرفة في يوم التاسع عشر من شهر يوليو ويكون يوم العشرون من شهر يوليو هو أول أيام عيد الأضحى المبارك أعاده الله على الأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات.