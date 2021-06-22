رقم البريد السعودي الموحد وخطوات التسجيل في خدمات سبل للبريد اون لاين

رقم البريد السعودي الموحد ؛ خدمة متميزة تقدمها مؤسسة البريد السعودي لمواطنيها تساعدهم في القيام بالمهام التي يحتاجون لها عبر البريد بسهولة ويُسر، لذا يبحث الكثير من المواطنين لمعرفة ما هو رقم البريد السعودي الموحد الذي يُمكن من خلاله الاستفسار وتقديم البلاغات حيث أنه سيتم إيقاف العمل برقم البريد السعودي السابق، ولن يتم استقبال أي مكالمات تأتي عليه بشكل تدريجي، لذا قررنا اليوم في خلال هذا المقال تقديم لكم رقم البريد السعودي الموحد الجديد.

رقم البريد السعودي الموحد

منذ تأسيس مؤسسة البريد السعودي هذا الصرح العظيم، بناءً على توجيهات الحكومة السعودية التي تسعى دومًا في تقديم خدمات متميزة وسريعة لكل المواطنين.

وحرصًا من المؤسسة على تسهيل خدمة الاستفسارات عن الشحنات، او تقديم بلاغات عدم الاستلام وغيرها من الأمور.

تم إطلاق رقم موحد مجاني 100% يساهم في مساعدة العملاء للإجابة على كل الأسئلة لهم وهو (19992).

يمكن الاتصال به من أي تليفون ثابت أو هاتف محمول، هذا بالإضافة إلى إمكانية التواصل مع فريق خدمة العملاء على موقع تويتر.

تطبيق البريد السعودي

ليس كل شيء فيمكن أيضًا للعملاء تحميل تطبيق البريد السعودي على الهواتف الذكية، والذي يحتوي على 52 خدمة للعميل يمكن من خلاله القيام بكل المهام التي يُقدمها البريد السعودي مثل:-

إضافة بطاقة العنوان الوطني.

استخدام خدمة بريدي أون لاين الالكتروني.

التواصل مع خدمة العملاء بشكل مُباشر.

خطوات التسجيل في صندوق البريد السعودي

قدمت مؤسسة البريد السعودي خدمة الاشتراك في صندوق البريد الالكتروني بشكل الكتروني.

والتي تساعد في إنشاء صندوق جديد في مكاتب البريد سواء الرئيسية أو الفرعية او الخاصة أو الوكالات البريدية، والتي تبدأ عن طريق الدخول على الموقع الالكتروني سبل للبريد السعودي ثم إتباع هذه الخطوات الآتية:-