نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد دوام بنك الراجحي الجديد 1442 في المقال التالي

عمر شويل - جدة مواعيد دوام بنك الراجحي الجديد 1442 يتساءل كثير من المواطنين في المملكة العربية السعودية عن مواعيد دوام بنك الراجحي حتى يتمكنون من الاستفادة من خدمات هذا البنك، والذي يعد من أشهر البنوك على مستوى المملكة، وسوف نوضح من خلال هذا المقال المواعيد بالتفصيل.

مواعيد دوام بنك الراجحي الجديد 1442

تغيير المواعيد التي يقوم بنك الراجحي لتقديم الخدمات فيها إلى العملاء وخاصة في شهر رمضان، بالإضافة إلى أن البنك يدعوا العملاء إلى أن يلزمه بالتباعد والتزام مع الحظر.

وسوف نوضح أهم مواعيد بنك الراجحي في شهر رمضان حيث أنه يعمل فترة واحدة بشكل يومي، وهي الفترة الصباحية ماعدا وفرع واحد فرع صلة مول.

جميع الفروع في بنك الراجحي تلتزم بالمواعيد المقررة من العمل في قسم الرجال يبدأ الفروع مواعيدها في الساعة العاشرة صباحًا، ويظل العمل مستمر حتى الرابعة إلا ربع عصرًا.

أما مواعيد النساء تبدأ من العاشرة صباحًا وتستمر الفروع في العمل حتى الثالثة عصرًا .

أما بالنسبة إلى فرع مول طلعت مول الذي يعمل فترتين فإن:

مواعيد الفترة الصباحية تبدأ من الساعة الواحدة ظهرًا حتى تمام الساعة الثالثة عصرًا .

مواعيد الفترة المسائية تبدأ من التاسعة مساءً، وتنتهي بالواحدة صباحًا.

أيام العمل في بنك الراجحي طوال أيام الأسبوع ماعدا يومي الجمعة والسبت، لأنهم إجازة رسمية إلى موظفي البنك.

أيام العمل في بنك الراجحي طوال أيام الأسبوع ماعدا يومي الجمعة والسبت، لأنهم إجازة رسمية إلى موظفي البنك. يستطيع العملاء أن يتعرفوا على مواعيد بنك الراجحي بالتفصيل من خلال زيارة الموقع الرسمي لمصرف الراجحي.

أو يقوم العملاء بتحميل تطبيق الراجحي على الهواتف المحمولة، والاستفادة من جميع الخدمات التي يحتاج إليها.

معلومات عن بنك الراجحي

يعد من أكبر المصارف التي تتواجد بالمملكة العربية السعودية.

يعمل من خلال الضوابط الاستثمارية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.

يوجد له عدد كبير من الفروع ينتشر في جميع مناطق بلاد المملكة العربية.

بدأ مصرف الراجحي في العمل بالمملكة منذ عام 1957 ميلادية.

يقدم البنك الكثير من الأنشطة الاستثمارية والتجارية حيث الاستيراد والتصدير.

يوفر فروع إلى الرجال وفروع أخرى إلى النساء.

يطور من الخدمات التي يقدمها إلى العملاء بشكل مستمر.

هناك الكثير من كبرى المؤسسات والشركات المساهمة العملاقة التي تتعامل مع هذا البنك، والتي تمتلك المحفظة البنكية العالية.

تحدثنا في هذا المقال عن مواعيد دوام بنك الراجحي الجديد 1442 وتعرفنا على جميع تفاصيل المواعيد وأيام الإجازة، بالإضافة إلى أننا تحدثنا عن أهم المعلومات حول مصرف الراجحي.