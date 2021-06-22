نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نظام النيابة العامة الجديد 1442 واختصاصات النيابة العامة في المقال التالي

عمر شويل - جدة نظام النيابة العامة الجديد 1442 هو نظام العام والتحقيق الذي يطلق عليه نظام النيابة العامة، ويعتبر من الأنظمة التي تتواجد على أراضي المملكة العربية السعودية، وجاء من خلال المرسوم الملكي والقرار الصادر من مجلس الوزراء، وسوف نتعرف من خلال هذا المقال على هذا النظام بالتفصيل.

نظام النيابة العامة الجديد 1442

وهو النظام الذي يتكون من ثلاثين مادة، ويشمل الكثير من الأمور وأهمها تشكيل الهيئة واختصاصاتها وإنشائها أعضاء الهيئة تأديب أعضاء والأحكام العامة التي تخص الهيئة.

بالإضافة إلى غيرها من الأمور مثل رواتب أعضاء هيئة الوظيفي، وغيرها من الخدمات ويشرف على هيئة النيابة العامة وزير الداخلية.

حيث إنه يضع على هذه الهيئة الميزانية المخصصة لها من وزارة المالية، وتعتبر مدينة الرياض عاصمة المملكة هي المقر الرئيسي لهذه الهيئة، وتنتشر الفروع الخاصة بها في كافة مناطق البلاد.

اختصاصات النيابة

هناك العديد المهام التي تختص بها النيابة العامة في السعودية وأهمها:

تتحقق في كافة ما يحدث من الجرائم.

تتصرف في التحقيقات التي تكون بشأن الدعوة التي يتم رفعها أو حفظها.

تلجأ إلى الكثير من اللوائح.

تنظر في نقد الادعاءات التي يتم أمام الجهات القضائية وفقًا إلى اللائحة التنظيمية من طلب تنفيذ الأحكام.

تشرف بشكل واضح على الأحكام التي يتم تنفيذها.

تراقب وتفتش على جميع السجون التي تتواجد في المملكة.

جميع الاختصاصات الأخرى تسند لها بموجب الأنظمة والاختصاصات فيها تخضع إلى قرارات مجلس الوزراء.

النيابة العامة الخدمات الإلكترونية

النيابة العامة في المملكة العربية السعودية توفر إلى كافة أبناء المجتمع السعودي الخدمات الإلكترونية المتنوعة التي يستطيع الأفراد أن يستفدون منها من خلال الدخول على البوابة الإلكترونية للخدمات النيابة العامة.

حيث يستطيع الأفراد أن يستعلموا عن بعض المعاملات دون أن يحتاج الذهاب إلى مقر النيابة، كما أن الخدمات تشمل عرض الوظائف المتاحة واستعلام عن الشكاوى للسجناء.

أو تقديم طلب زيارة سجين أو تقديم طلب حساب محامي، ويمكن لجميع الأفراد أن يقوموا بزيارة هذا الرابط الإلكتروني، وتعرفوا على الخدمات التي تحتاجوا إليها.

تحدثنا في هذا المقال عن نظام النيابة العامة الجديد 1442 وتعرفنا على جميع التفاصيل عن مهام هيئة النيابة العامة.