نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حجز موعد شرطة أبشر في المقال التالي

عمر شويل - جدة حجز موعد شرطة أبشر التي تقدمها منصة أبشر الإلكترونية إلى جميع المواطنين حيث يمكنهم أن يقوموا بحجز موعد في قسم الشرطة من خلال هذه المنصة، وسوف تناول هذا الموضوع بشيء من التفصيل من خلال هذا المقال.

خطوات حجز موعد شرطة أبشر 2021

هناك مجموعة من الخطوات يتم من خلالها الحصول على خدمة حجز موعد في قسم الشرطة وأهم هذه الخطوات:

قم بالدخول إلى منصة أبشر من خلال الرابط المباشر.

سجل الدخول في المنصة عن طريق اسم المستخدم وكلمة المرور أو رقم الهوية.

وأضغط على خدمة مواعيد يتم اختيار الشرطة.

قم بالضغط على مواعيد الشرطة وحدد ميعاد للحجز جديد.

اختر الخدمة التي تريد القيام بها والمنطقة التي تتواجد فيها.

قم باختيار الفرع القريب منك.

أكد على الموعد المناسب لك.

الخدمات المتاحة بمركز الشرطة

هناك الكثير من الخدمات التي يقدمها مركز الشرطة وأهمها:

مراجعة البلاغات السابقة أو المعاملات السابقة.

تطبيق العمدة.

تقديم بلاغ عن شيكات دون رصيد.

إكمال المتطلبات الخاصة بالقضايا.

استلام الأمانات في قسم الشرطة.

الكفالة الموقوفة.

إنهاء الإجراءات الخاصة.

المركبات المحجوز عليها.

القيام بالتنازل عن البلاغات.

رقم الدعم الفني منصة أبشر منصة أبشر الإلكترونية

توفر أرقام للدعم الفني حتى تستقبل جميع الشكاوى والاستفسارات والتواصل مع العملاء.

وجميع المشتركين في أبشر الأفراد أو نظام ابشر يمكنهم أن يتواصلوا على أرقام المنصة عندما يتعرض إلى أي مشكلة تواجههم خلال استخدام المنصة.

ورقم الدعم الفني لهذه المنصة وهو 920020405، كما يمكن أن يتواصلوا معها من خلال العديد من الطرق الأخرى، وأهمها:

الدعم الفني الحي بعد أن يقوم بتسجيل دخول إلى المنصة.

التواصل من خلال الحساب الرسمي لمنصة على موقع تويتر.

رابط حجز موعد شرطة أبشر

يوفر رابط منصة ابشر حجز موعد لقسم الشرطة بالمملكة العربية السعودية عن طريق الدخول إلى هذه المنصة، واتباع الخطوات السابقة التي وفرتها وزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية.

ويمكنكم الدخول إلى المنصة بشكل مباشر من خلال الرابط الخاص بها وتسجيل الدخول، والقيام بجميع الخطوات والحصول على حجز موعد الشرطة.

تحدثنا في هذا المقال عن حجز مواعيد شرطة عبر منصة أبشر وتناولنا جميع التفاصيل عن هذه الخدمة، والخدمات التي يمكن أن يحصل عليها العملاء عند التواصل مع مراكز الشرطة.