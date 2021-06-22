طريقة تمديد صلاحية الجواز للمقيمين في السعودية يقيم عدد كبير من الأفراد بالمملكة العربية السعودية، ويحتاجون إلى خدمة تمديد الصلاحية الخاصة بجوازاتهم، ولهذا فإن المملكة وفرت هذه الخدمة بالشكل الإلكتروني حتى تحمل جميع المقيمين والمواطنين من التعرض إلى فيروس كرونا، وسوف نوضح طريقة تجديد الجواز للمقيمين.

تمديد صلاحية الجواز

المديرية العامة للجوازات السعودية قامت بتمديد صلاحية الإقامات إلى الوافدين الذين يتواجدون خارج حدود البلاد، بالإضافة إلى تجديد الصلاحيات للتأشيرات الخاصة بالزيارة سواء كان تسجيل خروج أو خروج وعودة بالشكل الإلكتروني، وفقا إلى ما يلي:

يتم تمديد تأشيرات الخروج والعودة والجوازات، وصلاحية الإقامة خلال تاريخ 21 شوال 1400 في 42 هجرية، والذي وافق التاريخ الميلادي 2 يونيو 2021.

أما بالنسبة إلى تمديد صلاحية تأشيرة الزيارة إلى الزائرين الموجودين خارج حدود المملكة، فإن هذه التمديد يكون بتاريخ 21 شوال 1442 والذي وافق التاريخ الميلادي 2 يونيو .2021

طريقه تمديد صلاحية الجواز للمقيمين في السعودية

هناك مجموعة من الخطوات يمكن أن يتبعها المقيمين ليحصلوا على تمديد التأشيرة الخاصة بالجواز وأهم هذه الخطوات:

قم بالدخول على وزارة الخارجية السعودية من خلال الرابط المباشر لها.

قم بالضغط على الخدمات الخاصة بالوزارة.

تظهر مجموعة من الاختيارات.

يتم الضغط على طلب تمديد تأشيرة العودة.

تظهر مجموعة من الاختيارات.

اضغط على أفراد.

قم باختيار مقيم.

اختار خدمة تمديد صلاحية تأشيرة زيارة منتهية.

قم بالدخول على رقم التأشيرة واكتب رقم جواز السفر والعديد من البيانات الأخرى مثل رمز مرئي والبريد الإلكتروني والجنسية.

في النهاية اضغط على تمديد، وهنا يكون المقيم قد قام بتنزيل صلاحية الجواز في السعودية لهذا العام.

طريقة التحقق من صلاحيته

قم بالدخول إلى بوابة أبشر الإلكترونية.

تظهر مجموعة من الخدمات اختار خدمة الأفراد.

قم بالضغط على الاستعلامات الإلكترونية.

أختار خدمات الجواز.

قم بالضغط على خدمة الاستعلام عن تصاريح الإقامة.

يطلب من الموقع رمز التحقق وكلمة المرور واسم المستخدم.

قم بالضغط على تسجيل الدخول يصل رمز مؤقت حتى يتفعل من خلاله الدخول.

يتم كتابة رقم جواز السفر والعديد من البيانات الأخرى مثل تاريخ الميلاد والجنسية .

قم بالضغط على استعلام تظهر النتيجة في الحال.

تحدث في هذا المقال عن طريقة تمديد صلاحية الجواز للمقيمين في السعودية، وتناول الخطوات التي يتم من خلالها تمديد صلاحية الجواز إلى المقيمين في الملكة، وتعرفنا على كيفية التحقق من صلاحية الجواز للمقيمين.