تعتبر عقوبة الإبعاد بالمملكة من أقسي العقوبات لما يترتب عليها من عواقب مضره للمحكوم عليه ، فالعقوبة تؤدي لحرمان الوافد من دخول أراضي المملكة ، وتعتبر عقوبة الإبعاد من الحقوق الأصيلة لأي دولة بالعالم في حق الوافدين لأراضيها لحماية أمنها القومي وشعبها من مخاطر الشخص المبعد ، وتنقسم عقوبة الإبعاد إلي نوعين : إبعاد إداري بنص قرار وزاري صادر عن الحكومة في حق مرتكبي الجرائم الكبيرة والمسجونين لمدة تزيد علي الثلاث شهور أو من صدر بحقه حكم الجلد بأكثر من أربعون جلده فأكثر ، والآخر إبعاد قضائي صادر بحكم محكمة ويحق للمبعد الطعن عليه بمحكمة الاستئناف خلال مدة ستون يوماً من تاريخ رفعه للتظلم كما هو محدد بالقانون ، ويستثني منها كل زوج أجنبي لمواطنة سعودية أو ولد لمواطنه سعودية في حال وقع الجريمة للمرة الأولي مثبته ، وللمعبد الحق في تصفية متعلقاته أو تفويض من يقوم بذلك عنه خلال مدة 30 يوم من تاريخ صدور القرار لوجوب تنفيذه بعدها، ومن خلال مقالنا اليوم نستعرض لكم شروط و خطوات إلغاء الإبعاد والترحيل.

شروط و خطوات إلغاء الإبعاد والترحيل

وفق ما ورد علي موقع المنصة الوطنية الموحدة بخصوص عقوبة الإبعاد والترحيل ، فإنه في حال صدور حكم أو قرار بحق مقيم يستوجب إبعاده من أراضي المملكة العربية السعودية ، فإن المقيم يحق له التقدم بطلب الإعفاء من الإبعاد بعدد من المتطلبات كالآتي :

أولا علي المقيم التسجيل للطلب إلكترونياً علي موقع الإمارة علي الإنترنت.

تقديم المبعد إقرار وتعهد بخصوص ما صدر منه ونتج عنه الإبعاد بالالتزام بالقوانين وتطبيق اللوائح.

ويقوم صاحب الطلب بمراجعة الإمارة بخصوص وضع الطلب أو توكيل من ينوب عنه في ذلك.

خطوات تقديم طلب رفع الإبعاد

علي المقيم الصادر في حقه قرار إبعاد اتباع بعض الخطوات لتقديم طلب الإبعاد كالتالي :

يقوم المبعد بالدخول علي موقع الإمارة الإلكتروني ، مبوب خدمات الإمارة عبر منصة أبشر الرقمية.

اختيار مبوب خدمات السجناء.

ثم يقوم بتحديد خدمة طلب إعفاء من الإبعاد.

بعد ذلك يقوم بإكمال بعض البيانات المطلوبة للخدمة كالآتي :

اسم صاحب الطلب المقدم.

رقم الجوال لصاحب الطلب المسجل في أبشر.

رقم هوية مقدم طلب الإعفاء من الإبعاد.

جنسية صاحب الطلب.

الاسم الكامل للمبعد.

رقم هوية المبعد أو إقامته.

جنسية من صدر بحقه الإبعاد.

بيان أسباب الطلب مفصلة.

توضيح الدفوع للطلب.

بعدها يقوم بالضغط علي موافقة الشروط والأحكام.

وأخيراً يقوم باختيار إرسال الطلب.

ويمكن الاستفادة من خدمات أبشر أيضاً بحجز موعد لدي مركز الشرطة من منصة أبشر.