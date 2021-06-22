المنظمة الدولية للإبل تحتفي باليوم العالمي للإبل

دوت الخليج – الرياض

دعمت المنظمة الدولية للإبل برئاسة فهد بن فلاح بن حثلين، اليوم العالمي للإبل الذي يوافق اليوم 22 يونيو، باستضافة مؤسس اليوم العالمي للإبل الدكتور عبدالرازق ككر لإلقاء محاضرة عن قصة هذا اليوم وأهميته بالتعاون مع مكتبة الملك عبدالعزيز العامة.

وأقامت المنظمة عدداً من الفعاليات بمناسبة اليوم العالمي للإبل، أبرزها إعادة طباعة قصة مجهزة عن الإبل بعنوان (قعود) وترجمتها إلى اللغة الإنجليزية وطرحها لجميع الأطفال في العالم مع تشجيع جميع الدول الأعضاء في المنظمة للاحتفال بهذا اليوم، إضافة إلى إطلاق مكتبة متنقلة عبارة عن حافلة تحتوي على عدد من الكتب عن الإبل في الحي الدبلوماسي بالرياض.

وشدد مؤسس ورئيس المنظمة الدولية للإبل على أهمية اليوم العالمي للإبل، وضرورة تفاعل الملاك والمهتمين بالقطاع حول العالم مع هذا اليوم، بإبراز دور وأهمية الإبل في حياتهم كلٍ حسب طريقته واستطاعته، مؤكداً أن المنظمة ستستمر في تطوير فعاليات هذا اليوم عالمياً كل عام.

يذكر أن المنظمة الدولية للإبل (ICO)، هي منظمة غير ربحية مقرها الرياض، أسسها فهد بن حثلين في شهر مارس 2019، وتضم حالياً نحو 105 من الدول الأعضاء على مستوى قارات العالم، وتهدف إلى تطوير وخدمة كل ما يتعلق بالإبل كموروث.