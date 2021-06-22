وزير الإعلام المكلف يتفقد فرع الوزارة بالمنطقة الشرقية

دوت الخليج – واس تفقد معالي وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، اليوم ، فرع وزارة الإعلام في المنطقة الشرقية، والتقى بمدير الفرع خالد السديري ومديري وموظفي فروع الوزارة والهيئات التابعة لها.

واطلع معاليه، على سير العمل بأقسام وهيئات الوزارة، واستمع إلى الآراء والمقترحات التي تهدف إلى تحقيق المزيد من التطوير في المنظومة الإعلامية بالمنطقة.

وأكد معالي الوزير القصبي سعي الوزارة للوصول لأفضل الممارسات المهنية الاحترافية لصناعة محتوى إعلامي مميز ومؤثر من خلال منظومة الإعلام.

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