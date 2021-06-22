أمانة جدة تزيل تعديات على أراضٍ حكومية بمساحة 25 ألف متر مربع

دوت الخليج – جدة : أزالت أمانة محافظة جدة , عدداً من التعديات على الأراضي الحكومية بحي “البركة” التي أقيمت بشكل مخالف على مساحة قدرت بـ 25 ألف متر مربع وذلك ضمن جهودها المستمرة للارتقاء بالخدمات البلدية ومنع المخالفات.

وتضمنت أعمال الإزالة التي تمت في نطاق بلدية الجنوب , إزالة “أحواش” ومباني وستة أسوار، وجميعها مقامة بطرق مخالفة، فيما تأتي هذه الجهود في إطار تحسين الخدمات المقدمة للسكان ومنع المخالفات البلدية وإزالتها بكل أشكالها عبر جولات مستمرة داخل الأحياء وفي المناطق الطرفية.

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